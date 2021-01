Constanza Lizana candidata independiente a la Alcaldía de San Antonio: “Somos un proyecto de cambios, independiente, colectivo, democrático y comunitario”

La abogada Constanza Lizana (37 años) ya está inscrita como candidata independiente a la Alcaldía de la comuna puerto, casi triplicó la cantidad de firmas necesarias, y hoy es una de las candidaturas independientes a nivel nacional que suena con fuerza para ganar la elección municipal de abril, desbancando a los partidos políticos tradicionales.

Abogada egresada de la Universidad de Chile, especialista en derecho urbanístico por la Universidad Católica, mamá de tres hijos (Pedro de 6 años, Joaquín y Simón, gemelos de 3 años). Su nombre es conocido por emblemáticos juicios que ha llevado adelante en San Antonio, Pescadores artesanales perseguidos por la Ley Longueira, recientemente el de una adulta mayor que fue ilegal y arbitrariamente privada de acceder a un proyecto habitacional, y el caso de una estudiante sanantonina sancionada injusta e ilegalmente por el Demre. Actualmente es abogada asesora del Colegio de profesores, del comité de hábitat del Colegio de Arquitectos, de la Federación de portuarios de Puerto Central y de Panul, Pescadores artesanales, además de trabajar con varias organizaciones comunitarias, es profesora en el Instituto AIEP de San Antonio, panelista radial y hoy candidata independiente a Alcaldesa de San Antonio.

“San Antonio es una comuna de grandes contrastes, por un lado, albergamos el principal puerto de Chile, hay un casino y cárcel, pero no tenemos Universidad, esas contradicciones son injustas e inaceptables” señala la abogada, quien destaca “la tremenda voluntad de cambios que hoy se manifiestan en todos los espacios sociales de la comuna, y también electoralmente: acá el Apruebo casi alcanza el 90%”, afirma. Sobre la “Alcaldía Ciudadana para San Antonio” que hoy encabeza, su mirada sobre el proceso constituyente y el rol de los partidos políticos conversamos con Constanza Lizana.

La Alcaldía Ciudadana

“Somos un proyecto de cambios, independiente, colectivo, democrático y comunitario. Partimos de un diagnóstico claro, el modelo social, económico y político actual es injusto y se basa en el abuso, la única posibilidad que tenemos de transformar las cosas es tomando la iniciativa y asumiendo responsabilidades, no basta con lamentarse y reclamar, las comunidades seremos protagonistas de los cambios”, aseguró Lizana.

¿Cuáles son los principales lineamientos del programa municipal de la “Alcaldía Ciudadana?

El Buen vivir, poner en el centro de nuestro quehacer el bienestar de las comunidades y personas, desde una perspectiva de justicia y democracia. Una Alcaldía marcada por su compromiso con la Justicia social, económica, ambiental y territorial para las comunidades, que es justamente lo contrario de lo que ocurre hoy donde prima el abuso, la corrupción, el engaño y la injusticia. Promover la participación de la comunidad en las decisiones que hoy se toman entre cuatro paredes, desde un escritorio sin considerar el territorio. Una alcaldía abierta, que impulse un modelo de desarrollo social y económico sustentable y sostenible que agregue valor a la comuna.

¿Los principales desafíos como Alcaldesa de San Antonio?

En primer lugar, enfrentar la crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia, y por cierto agravada por el nefasto manejo del gobierno de Piñera, apoyando a quienes resultaron más golpeados por la crisis.

Avanzar en nuevo trato con la industria portuaria, hoy el puerto es como “El Vaticano” un Estado rico y con leyes propias, dentro de otro Estado. Hoy tenemos un puerto en la ciudad, de lo que se trata es de un puerto para la ciudad. Es urgente abordar la crisis de acceso a vivienda que afecta a miles de familias. Democratizar las decisiones, las comunidades exigen participar y decidir: planes reguladores y mega proyectos deben ser decididos en plebiscitos comunales.

¿También el Mega Puerto?

Si. Esa decisión la debe tomar la ciudadanía de San Antonio, vamos a plebiscitar ese proyecto y cualquier megaproyecto en la comuna, es el único mecanismo que asegura que se representen y defiendan los intereses de la comunidad. Esa decisión no se puede tomar detrás de un escritorio. En mi opinión, como te decía deben cambiar las reglas del juego, primero debemos establecer un nuevo trato con la industria portuaria, un puerto para San Antonio y no un puerto en San Antonio. Por otro lado, el proyecto actual, en general ha sido poco difundido, se sabe más del puerto a gran escala en Santiago que en nuestra comuna. Es un proyecto con tecnología del siglo veintiuno, pero con una mirada más parecida a la del siglo dieciocho, no se hace cargo de los desafíos actuales en sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, lo que necesitamos son proyectos que agreguen valor a la ciudad y sus comunidades, a nivel global y a nivel local se habla de humanizar los puertos, sin embargo, tal como está planteado el actual proyecto, este desvaloriza el trabajo portuario. Por ejemplo, hoy para movilizar un millón de teus trabajan aproximadamente mil personas, el mega puerto movilizaría 1,3 millones de teus con sólo 500 personas. La propuesta de concesión asignará la explotación del terminal a la empresa que entregue las tarifas más bajas, no a quien entregue las mejores condiciones para San Antonio y su gente, por eso te señalo que el proyecto actual no es un proyecto para San Antonio, es un proyecto de grandes empresas en San Antonio.

Nueva Constitución

“Durante muchos años hemos señalado que la constitución actual ha legalizado la injusticia y el abuso, hace décadas que debió haber sido cambiada, pues no se trata sólo de una constitución hecha en dictadura, se trata de una dictadura hecha constitución, el desafío que enfrentamos hoy no es sólo hacer una constitución en democracia, sino una democracia hecha constitución” resume la abogada.

Las movilizaciones que sacudieron Chile de norte a sur y de cordillera a mar tenían un horizonte claro: cambios profundos para nuestro país, terminando con décadas de abusos. No eran sólo una protesta contra el gobierno, sino una demanda por cambios sociales, políticos, culturales y económicos profundos, en el fondo terminar con el neoliberalismo que tantos dólares ha traído para unos pocos y tantos dolores ha generado para muchas y muchos. Toda esa voluntad de cambios chocó con los intereses de los partidos políticos, los viejos y los nuevos, quienes impusieron el llamado acuerdo por la paz y la nueva constitución, sin dar respuesta a las demandas sociales por dignidad, justicia y democracia que se tomaron las calles de nuestras ciudades.

¿Tu opinión sobre el acuerdo del 15 de noviembre?

Mientras por un lado los pueblos y comunidades exigíamos una Asamblea Constituyente y cambios urgentes para mejorar nuestras condiciones de vida, enfrentando una feroz represión luego de que Piñera dijera estar en guerra, por otro lado entre gallos y media noche en el edificio del Congreso en Santiago, representantes de partidos políticos firmaban un acuerdo entre ellos mismos que no dijo una palabra sobre las demandas sociales, sobre las graves violaciones a los derechos humanos, y que finalmente dio lugar a una convención constitucional, llena de amarres, letras chicas y que favorece la sobrerrepresentación de los partidos políticos para redactar una nueva constitución, en desmedro de las y los independientes.

¿Cómo ves la participación de independientes en el proceso?

Por un lado, con mucho optimismo, acá en nuestro distrito la “Lista del Pueblo” tuvo un apoyo gigantesco, necesitábamos 1.800 firmas para inscribirla y con todas las desventajas que el sistema impuso, logramos más de 11.000 firmas, lo mismo en el caso del Acalde Jorge Sharp y en mi caso, donde la confianza de la ciudadanía se ha expresado en un apoyo gigantesco, donde a pesar de la pandemia, en una hora juntamos las firmas necesarias para inscribir nuestras candidaturas en el Servel.

Por otro lado, veo que la competencia es injusta. Los partidos políticos cuentan con muchos más recursos que las candidaturas independientes, el apoyo de autoridades que se despliegan en campaña, tienen financiamiento y presencia en los medios de comunicación masivos y tradicionales. A las y los independientes nos ha costado el doble o el triple llegar hasta acá, debimos juntar firmas, además de recibir cuestionamientos, trabas y ataques de los partidos políticos que durante 30 años han ocupado el poder y hoy nos ven como una amenaza a sus posiciones e intereses.

Chile y San Antonio despertamos, estamos en acción para cambiar las cosas, y esta vez las comunidades seremos protagonistas, las candidaturas independientes y ciudadanas competiremos y ganaremos en abril, estamos seguros de eso.