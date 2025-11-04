Constanza Schonhaut: La aliada de Jeannette Jara que se consolida como la mejor carta del progresismo en el Distrito 11 

Constanza Schonhaut Soto, candidata a diputada de la lista Unidad Por Chile y la carta fuerte del oficialismo en el Distrito 11, acompañó este martes a Jeannette Jara al debate presidencial llevado a cabo por ARCHI.

En la instancia, la candidata del Frente Amplio para Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea, puso énfasis en “el gran desafío que tenemos por delante. Al frente tenemos una propuesta de retroceso, un verdadero peligro para los derechos alcanzados y por eso debemos actuar en unidad tras un objetivo claro: contar con un Congreso que sea capaz de representar la diversidad y defender todos los avances que le mejoran la vida a las personas. Mi compromiso es defender lo avanzado en el gobierno del presidente Boric y enfrentar los retrocesos de la extrema derecha”.

Schonhaut, con experiencia en dos campañas, ha demostrado su liderazgo al ser electa convencional constituyente en 2021, obteniendo la tercera mayoría distrital con más de 21 mil votos; y posteriormente, como candidata a alcaldesa por Las Condes, consolidando su apoyo al conseguir más de 20 mil votos sólo en la comuna.

“Las ideas del progresismo tienen un espacio importante en el distrito, que se refleja en una votación permanente en torno al 30% y es a ellos y ellas a quienes hacemos el llamado: a quienes respaldan a Jeanette Jara, a las familias que quieren llegar a fin de mes tranquilas, a quienes que quieren seguridad y derechos sociales garantizados, a quienes sueñan, al igual que yo, con un Chile justo donde todos podamos vivir mejor; los invitamos a acompañarme con su voto y juntos llegar al Congreso para defender lo logrado».

A este escenario electoral, se suma que el actual diputado por la zona, Tomás Hirsch (AH), optó por ir en una lista distinta a la del oficialismo, fuera del pacto de unidad; lo que de acuerdo con los distintos sondeos, hace disminuir drásticamente sus posibilidades de ser electo.

A su trayectoria política, que incluyen hitos como la creación del Frente Amplio, su trabajo como jefa de gabinete del entonces diputado Gabriel Boric y como asesora de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá; se suma su propia experiencia e historia en estas comunas que la hacen una alternativa segura para mantener el cupo de centro izquierda de la zona oriente.

“Me siento totalmente preparada para abordar los problemas que más afectan a los vecinos y vecinas del distrito 11: desde la seguridad en los barrios y el combate al narcotráfico, hasta el acceso a una salud de calidad, el cuidado de las personas mayores y la protección del medio ambiente”.

Entre los respaldos tras su candidatura, Schonhaut cuenta con el apoyo del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), concejales del oficialismo todas las comunas del distrito; además de figuras clave del progresismo en la zona como Francisco Vidal (PPD), Fanny Pollarolo (PS), Sara Campos (DC) y Teresa Valdés.