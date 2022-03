Constituyente Cristóbal Andrade asegura que Rodrigo Rojas Vade no retomará sus funciones hoy en la Convención y esperará pronunciamiento del Senado

El convencional Cristóbal Andrade aseguró que su par Rodrigo Rojas Vade no asistirá a la sesión del pleno de esta tarde de la Convención Constitucional.

Rojas Vade, quien no ha ejercido sus funciones como constituyente desde septiembre pasado cuando se descubrió que no padecía cáncer, anunció ayer que volvería al organismo constituyente al no existir, hasta la fecha, un mecanismo formal de renuncia.

Luego de la confesión de Rojas Vade de que había mentido durante la campaña para ser electo como convencional, asegurando que sufría de cáncer, lConvención debió enfrentarse a un problema político sin precedentes y se abrió un debate sobre su salida y reemplazo, ya que en la Constitución se señala que los convencionales se rigen por las mismas normas que los parlamentarios pero este no contempla la sustitución en caso de un independiente electo en lista no partidaria.

En declaraciones a la prensa, Cristóbal Andrade afirmó que «él probablemente podría venir por Zoom a votar, pero ayer tuvo una conversación con el vicepresidente Gaspar Domínguez (…) quien me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas».

El exmiembro de La Lista del Pueblo agregó que Rojas Vade «va a esperar lo que va a pasar en el Senado, si se va a aprobar o no el reemplazo. En ese caso va a tomar una decisión, pero en este minuto, hoy, no viene y tampoco se va a conectar».

«Él vio toda la parafernalia que se provocó, todos los comentarios de todos los constituyentes, transversalmente, que hablaban que no viniera, incluso el mismo vicepresidente le dijo ‘No vuelvas’ y eso igual le tocó fondo, añadió, citado por Cooperativa y ADN.

¿Presión al Senado?

En declñaraciones opfrecdas ayer a Radio BíoBio, Cristóbal Andrade indicó que el mismo Rojas Vade le dijo que la decisión de reaparecer es “para poner presión al Senado”.

“Hablé con Rodrigo Rojas. Dice que es una decisión para poner presión al Senado, porque esto está en tabla desde septiembre del año pasado, y no se ha dado la importancia real del tema del reemplazo”.

No obstante, Andrade señaló que a su juicio esta es una “mala decisión, porque hay que cuidar la Convención’. Y también desvirtúa nuestro trabajo. Estamos trabajando en cosas de fondo, y esto nos pierde un poco el foco. Nos golpea. Esperamos que recapacite y no venga a votar”.

“Si fuera por mi, Rodrigo Rojas no volvería a la Convención”, afirmó.

Asimismo, no descartó que el anuncio de su regreso al órgano redactor sea una medida para promover el ingreso de Andrés Cuevas, el candidato a convencional que le seguía a Rojas Vade en votación, considerando por paridad que tienen el mismo sexo y podría reemplazarlo.

“¿Qué lo habrá motivado a hacer esto ahora? No sé si habrá algo detrás. Fue ahora que estaba todo tranquilo. Pero específicamente, el objetivo es darle presión al Senado para que haga este mecanismo de reemplazo y entre Andrés Cuevas. No sé si él habrá conversado con el ‘Pelao’, porque tienen comunicación ellos dos, ellos hablan. La idea es que entre Andrés Cuevas”, dijo Andrade.

Proyecto de renuncia y remplazo de constituyentes se debatirá mañana

Está previsto que durante la tarde de mañana miércoles se pondrá en tabla el proyecto que permitiría la renuncia y el reemplazo de constituyentes en la Convención.

Así lo indicó ayer la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien emplazó a Rojas Vade a renunciar.

«Si le preocupa tanto el tema, emplazamos al convencional Rodrigo Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la Convención y renuncie. Debió preocuparse cuando postuló, porque mintió a sus electores”, dijo.

Rincón recordó que «el artículo 60 de la actual Constitución establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC. El señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar, creo que es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho importante».

Criticó que «a esta altura, que él vuelva, una persona que le mintió no solo a sus pares sino que a todo el país y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano que lo que debiera hacer es el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional».

Cabe recordar que el referido proyecto se encuentra en su primer trámite y necesita de un quórum de 2/3 para que siga debatiéndose en el Congreso.

Sobre este punto, la rpesidenta del Senado indicó que la moción no se pudo tramitar en enero por falta de quórum, pero que está en tabla para este miércoles.

Al ser consultada sobre si estarán los votos para su aprobación en sala, Rincón aseguró que «creo que sí, es un proyecto que se discutió de manera larga en la comisión de Gobierno, lo hemos conversado con el senador Carlos Bianchi el día de hoy y si no se votó antes es porque producto de todos los proyectos que se sacaron en el último mes de trabajo legislativo, no hubo quórum para votarlo, no por problemas de votos».