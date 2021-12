Constituyentes y organizaciones presentan iniciativa popular de norma por la nacionalización de empresas de la gran minería del cobre, litio y oro

Este miércoles, un grupo de convencionales constituyentes y organizaciones presentarán la iniciativa popular de norma por la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro.

La actividad tendrá lugar en la sede del Ex Congreso, Compañía de Jesús 1131, en Santiago y participarán las convencionales María Magdalena Rivera, Ivanna Olivares, Elsa Labraña; dirigentes de organizaciones en defensa y recuperación del cobre como Julián Alcayaga y Pablo Allende; y el representante de trabajadores y subcontratistas del cobre, Edward Gallardo.

Amigas y amigos, les pido apoyar en el enlace siguiente la Nacionalización de la gran minería del cobre, del litio y el oro https://t.co/ukxaewzNbu — julian.alcayaga (@julianalcayaga) December 18, 2021

Entre las organizaciones que respaldan la propuesta figuran: El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, la ONG Recuperemos el Cobre de Chile, la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, el Movimiento Internacional de Trabajadores, el Sindicato Nacional Interempresa de la Minería – SIM, el Frente Por la Renacionalización del Cobre, la Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende, el Movimiento de Refundación gremial y Pedagógica, la Federación de Trabajadores de Call Center y la Asociación de ex Presos Políticos de Chile.

La recuperación del cobre, litio y demás bienes minerales debe ser un tema central en la Nueva Constitución y los debates políticos y económicos del país.



Conozca y suscriba la iniciativa popular de la campaña en este link:https://t.co/cebG3blaNc pic.twitter.com/DBoYhvABDl — Elsa Labraña Convencional D17 (@ElsaLabrana) December 21, 2021

A través de un comunicado de prensa, plantearon que la revuelta de 2019 dejó evidente el descontento de la mayoría de la población por la falta de derechos sociales, el alto costo de la vida y la crisis medioambiental y señalaron que «mientras la mayoría de la población vive en la pobreza o endeudada, algunos multimillonarios acumulan enormes fortunas».

Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades.

«Pero, como las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los tributos necesarios, esos recursos no lo recibe el país y por ello es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas mineras», para poder resolver las necesidades sociales, señala la propuesta de iniciativa popular de norma.

Asimismo, indica que es necesario «hacer una modificación a las Normas Permanentes de la Constitución en lo referente a la Minería y bienes comunes y, además, en Disposiciones Transitorias, proceder derechamente a la nacionalización de las grandes empresas mineras del cobre, del litio y del oro».

Aportes del cobre al erario nacional

Los promotores de la propuesta recordaron que en 1989, Chile producía 1,6 millones de Toneladas de cobre y el 90% de la producción estaba en manos del Estado aportando cerca del 25% del Presupuesto Nacional; mientras que en el año 2020, Chile producía 5,73 millones de Toneladas, y el cobre aportaba solo el 5.9% del Presupuesto Nacional, de acuerdo con cifras de Cochilco.

Según explicaron, esta fuerte caída de los aportes del cobre al erario nacional es consecuencia de que «hoy más del 70% de la producción de cobre ha vuelto a estar en manos de mineras extranjeras, que por lo general han evadido de tributar en Chile».

Asimismo, entre 1990-2020, las grandes empresas mineras extranjeras, se han llevado de Chile 90 millones de toneladas de cobre, sin embargo esa cifra corresponde solo a la exportación declarada en Aduanas por las mismas empresas mineras, pero es de conocimiento público que tanto Aduanas como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) no fiscalizan la exportación de concentrados, por lo que la exportación real debe ser a lo menos un 20 a 25% superior a la cifra oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras sobrepasaría las 110 millones de toneladas, que al precio real de los últimos 15 años de 3 dólares la libra (US$ 6.612 la tonelada) ha significado que las mineras extranjeras se han llevado de nuestro país, en estos 30 años, alrededor de US$ 727.300 millones (110.000.000*6.612), solo por el cobre.

A esta exorbitante cifra, habría que agregar el oro, la plata, el molibdeno, el renio, el cobalto, selenio, telurio, platino, paladio, azufre y otros metales, lo que sumaría un 20% más. Por lo que aproximadamente las mineras privadas se han llevado de Chile alrededor de 900 mil millones de dólares, entre 1990 y 2020.

En el comunciado de prensa destacan que «según cifras del SII han pagado en impuesto a la renta y royalty alrededor de U$ 40.000 millones, es decir, solo 4,4% de lo que se han llevado. Un verdadero desfalco».



Ante este escenario las y los convencionales, así como los dirigentes de organizaciones plantean que la recuperación del cobre, litio y demás bienes minerales debe ser un tema central en la Nueva Constitución y los debates políticos y económicos del país.