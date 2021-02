Se agrava conflicto sobre Plan de Vuelta a Clases: Colegio de Profesores acusa “diálogo de sordos” y exige renuncia de Lucas Palacios

El Plan de Vuelta a Clases del Ministerio de Educación (Mineduc) ha generado desacuerdo, críticas e incertidumbre en la comunidad escolar. La fecha de retorno a las aulas decretada corresponde al próximo 1 de marzo. Sin embargo, desde el Colegio de Profesores y diferentes municipalidades han manifestado varios reparos ante la decisión del gobierno.

Desde el Colegio de Profesores han sido enfáticos durante los últimos días en que “no están las condiciones” para la vuelta presencial a clases para marzo, mientras que desde el gobierno han hecho oídos sordos a sus planteamientos, e incluso algunos integrantes del gabinete han acusado al magisterio de buscar “argumentos para no trabajar”.

El presidente nacional del gremio, Carlos Díaz Marchant, manifestó en sus declaraciones a ADN “que no tienen problema con volver a clases”. Sin embargo, criticó la estrategia levantada por el Mineduc.

“La estrategia ha sido completamente equivocada durante el año pasado y no se ha aprendido nada, seguimos con lo mismo. Nosotros hemos manifestado siempre que habiendo las condiciones de que no hay posibilidad de contagios, nuestras comunidades están disponibles”, señaló.

Asimismo, expresó que de haber una vuelta a clases, tiene que ser una decisión tomada entre todas y todos quienes conformen la comunidad escolar y criticó que el Mineduc no haya considerado a los padres u otros actores.

“La pandemia ha traído situaciones que desde la perspectiva educativa va a traer ciertos problemas, no hay nada que reemplace la clase presencial, nada. Por eso el retorno tiene que hacerse bien (…) Tiene que hacerse en conjunto con las familias, las familias son esenciales, si los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, no vamos a tener regreso presenciales”, puntualizó.

La postura de los municipalidades

Diez municipalidades propusieron que el retorno a las clases presenciales se aplace para el próximo 15 de abril. Éstas corresponden a Talca, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, La Granja, Independencia, Cerrillos, La Serena, Talcahuano, San Miguel y La Reina.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC) expresó su preocupación en torno a la eventual aglomeración en los centros de vacunación, por lo que propuso que los colegios continúen operando como vacunatorios hasta la segunda semana de abril.

“Hay que buscar espacios abiertos, espacios amplios y esos espacios son los colegios. Yo lo que he planteado es que se puedan utilizar estos centros de salud, estos colegios, como vacunatorios hasta después de la segunda semana de abril. Eso va a permitir tener un proceso de vacunación mucho más expedido, más tranquilo y sin aglomeraciones”, manifestó.

En esta misma línea, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero (independiente) expresó enfáticamente que “como alcalde y como médico no creo que estén las condiciones sanitarias del día de hoy para pensar en ese retorno a clases.

“A contar de hoy vamos a iniciar el proceso de vacunación de los profesores, de los asistentes de educación. En 28 días más colocaremos la segunda dosis y posterior a ello hay que esperar diez días para una inmunidad efectiva. Quiere decir que desde hoy en cuarenta días más recién los profesores van a tener una inmunidad adecuada”, señaló el edil.

Asimismo, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (independiente pro UDI) informó que los establecimientos municipales iniciarán la vuelta a clases en marzo sólo en la modalidad online durante el primer trimestre.

“Aún hay una incertidumbre respecto a la vacunación de los estudiantes. Recién comenzamos la vacunación para docentes. Necesitamos tener las garantías para poder retornar con normalidad a las clases presenciales”, precisó Barriga.

¿Qué opinan los apoderados y estudiantes?

La encuesta Vida en Pandemia elaborada por investigadores de la Universidad de Chile, reveló que el 64% de padres y apoderados están de acuerdo con la vuelta a clases con la condición de estar vacunados contra el COVID-19.

El estudio se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 2020, y se aplicó a 2019 personas mayores de 20 años entre los cuales figuraron madres, padres o tutores de estudiantes.

Cabe destacar que los porcentajes de quienes pusieron como condición el contar con la vacuna para el regreso presencial variaron según el tipo de establecimiento.

En establecimientos particulares subvencionados, esta condición para la vuelta a clases alcanzó un 68%, seguido de escuelas municipales con un 67%, mientras que en particulares pagados alcanzó un 52%,

Asimismo, el estudio reveló que sólo un 19% está en gran medida o totalmente de acuerdo con la afirmación “el Gobierno está adecuando las escuelas en el sistema público para que los y las estudiantes retomen las clases y al mismo tiempo eviten contagiarse”.

En cuanto al porcentaje de quienes están poco o nada de acuerdo con lo señalado, éste ascendió a un 57%.

Por otro lado, desde la vocería de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs), Marcos Fauré señaló que como asamblea creen que “la posibilidad de volver a clases es completamente mínima“, ya que durante 2020 el gobierno no ha tomado las medidas pertinentes.

“No se invirtió en infraestructura, no fueron capaces tampoco siquiera de garantizar una alimentación digna para los estudiantes ni mucho menos de garantizar condiciones como la conexión para los alumnos, y para profesores y profesoras, para las clases mismas”, puntualizó Fauré en su declaraciones a El Ciudadano.

Además hizo un llamado a la comunidad educativa, tanto a estudiantes como docentes para organizarse y “afrontar la mala gestión” de la pandemia por parte del gobierno de Sebastián Piñera. como también la precarización de la educación pública y en general.

Se gastaron $ del estado salvando a empresarios, no invirtieron lo necesario para volver a clases, ahora llaman flojos x no arriesgar su vida a profes. Durante la pandemia profes no dejaron de hacer clases y se la jugaron con mínimas condiciones, a diferencia de palacio y gob https://t.co/6XAHJthvL6 — ACES – CHILE (@AcesChile) February 16, 2021

En esta misma línea, Fauré criticó la gestión del ministro de Educación, señalando que está “cegado” con la decisión del retorno a clases sin tomar en cuenta las consecuencias.

“El ministro Raúl Figueroa en verdad sigue sin entender ningún tipo de razón y está completamente cegado en volver a clases a cualquier costo. Ello significa en el fondo más contagios de familiares, de estudiantes, de profesores e incluso más muertes, y todo en verdad bajo el criterio del gobierno de que hay vías que son sacrificables para volver a activar la economía como tanto han insistido durante los últimos meses”, enfatizó.

Asimismo, la ACES emitió una declaración en la que manifestaron que no están las garantías para el retorno a las clases presenciales, como también su desacuerdo con el actuar del gobierno que, durante el contexto de pandemia, “ha privilegiado y ha cuidado los intereses de los empresarios de este país“.

“Los profesores tienen razón. No hay condiciones para la vuelta a clases en este primer semestre. Aquí los únicos intransigentes, son las autoridades de gobierno que insisten en retomar la normalidad a costa del riesgo de nuestra salud, porque en realidad lo único que les importa es reactivar la economía, no nuestro desarrollo educativo”, señalaron.

Lucas Palacios arremete contra los profesores

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió esta situación y encendió aún más la polémica al afirmar que el magisterio busca “argumentos para no trabajar”.

“Todos los gremios, lo único que quieren es trabajar, por eso llama tanto la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar. En circunstancias que tienen la vocación, se supone, para hacer clases a los niños y lo que estamos viendo es todo lo contrario”.

“La idea es todos podamos volver a nuestros puestos de trabajo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y en el caso de los profesores llama ue la idea es que “todos podamos volver a nuestros puestos de trabajo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y en el caso de los profesores llama la atención que busquen por todas las formas no trabajar“, subrayó.

Junto a esto, lo calificó como “un caso único en el mundo y un caso de estudio”, lo que fue motivo de críticas y rechazos por parte de la comunidad docente y la ciudadanía.

Ante la polémica, el ministro aclaró sus dichos a través de Twitter y arremetió contra el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant.

Jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del colegio de profesores, para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas, pensando en los estudiantes y en disminuir las desigualdades educativas. — Lucas Palacios (@LucasPalaciosC) February 16, 2021

“Jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino responder al presidente del Colegio de Profesores, para que en vez de poner trabas, pase a las soluciones y propuestas”.

Colegio de Profesores presentará carta de protesta al Gobierno

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, reaccionó ante los dichos de Lucas Palacios y los calificó de “basureo”.

Díaz manifestó que lo señalado por el secretario de Estado “es de una falsedad absoluta” y que “afecta la honra del profesorado”.

En la misma línea, el líder gremial aseguró que la actitud de Palacios le parece “insólita” y como respuesta del Colegio de Profesores, dijo que presentarán “una queja formal, exigiendo la renuncia de este ministro”, argumentando que “no es posible que alguien que tenga esta opinión (…) siga ocupando este cargo”.

Díaz manifestó que “es terrible escuchar a un ministro de Estado referirse de esa forma a las profesoras y profesores de Chile, sobre todo cuando en este país ha habido un reconocimiento unánime de parte de todas las comunidades, los padres, los apoderados, los asistentes, la ciudadanía en general de la tremenda labor que han cumplido y hemos desarrollado las profesoras y los profesores durante la pandemia”.

PRESIDENTE NACIONAL ENTREGA MENSAJE A LOS DOCENTES DEL PAÍS LUEGO DE LOS COMENTARIOS DEL MINISTRO DE ECONOMÍA https://t.co/D9KZaZXQtT — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) February 16, 2021

Díaz señaló que desde el gremio de profesores no aceptarán el tuit de “rectificación” de Lucas Palacios, ya que en él el ministro trata “de explicar lo inexplicable”. “Entiendo que un ministro de Estado sabe lo que es singular, sabe lo que es plural, y por tanto es una infamia”, dijo Díaz.

Sobre un eventual regreso presencial a clases, Díaz ratificó que “siempre hemos tenido la disposición, la voluntad y el deseo de volver a clases, nada reemplaza la clase presencial, en eso no hay dos discursos, lo hemos manifestado siempre y lo seguiremos señalando”, pero añadió que “lo que estamos diciendo en conjunto con otras comunidades, como por ejemplo hoy día los alcaldes, que dijeron que tenemos que volver a clases presenciales cuando estén las condiciones, lo que hay detrás de ello es simplemente velar por la salud y la vida de nuestros estudiantes. Eso es lo que nos está preocupando”.

Sin embargo, dejó claro que esto no ha pasado, ya que “acá ha habido un diálogo de sordos”.