Continúa intensa búsqueda de Tomás Bravo, el niño de 3 años desaparecido en Lebu

Una intensa búsqueda se desarrolla en las cercanías de Lebu, en la Región del Biobío, tras la desaparición del niño Tomás Bravo Gutiérrez, de 3 años y 7 meses de edad.

Familiares, amigos, equipos de emergencia y personal del GOPE se encuentran realizando distintas pesquisas para dar con el paradero de Tomás, quien viste un polerón naranjo, pantalón azul y zapatillas celestes.

Según antecedentes policiales, la desaparición del niño se registró cerca de las 19:30 horas, cuando salió junto a un tío a pasear y a buscar animales, perdiéndose en un bosque en el sector de Caripilun en la Ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco, por la zona costera, a un costado del puente El Molino.

“Esto fue a las 19:45 horas más o menos. Estaba claro aún, pero después se oscureció muy rápido. Yo lo vine a buscar altiro. Llamé a Bomberos y allí empezaron a buscar por todos los lugares”, relató Estefanía Gutiérrez, la madre del menor.

Valentina Leal, tía de Tomás, dijo al matinal “Buenos días a todos” que “mi tío salió con él a buscar a animales, pero se descuidó y él ya no estaba”.

Respecto del sector en el que desapareció, Leal lo describió como un terreno familiar de más de 100 hectáreas, donde se explota madera, lo que dificulta la labor de búsqueda y de rescate.

“Estoy muy agradecida de la comunidad de Arauco y de Lebu que llegó a ayudarnos. Llegaron más de mil personas para buscarlo. Hubo drones buscando, localizando la temperatura, pero no hallamos nada. Tuvimos una falsa alarma a eso de las 3 de la mañana, pero no, no era, y fue desgarrador”, añadió.

Por su parte, Marcos Loyola, gobernador (s) de Arauco, indicó que en el operativo de búsqueda participan Bomberos, Carabineros además de la Policía de Investigaciones, quienes utilizan drones además de cámaras térmicas.

“Seguimos en faenas de búsqueda, en faenas de coordinación. Vamos a integrar a más personal especialista en estas labores de búsqueda para que podamos agilizar este proceso“, explicó.

El superintendente de Bomberos de Arauco, Carlos Montalba, detalló a Cooperativa que “estamos desplegados en tres o cuatro hectáreas en un terreno que es de 16, por ende, nos queda mucho por recorrer. El tema es que como es un niño, no puede haber recorrido tanto. Esperamos tener buenas noticias para dar tranquilidad a su familia”.

“Se armaron tres equipos de búsqueda nuevamente para continuar el trabajo, no vamos a descansar hasta encontrar al niño”, agregó.

Montalva anunció que se sumarán distintos cuerpos de Bomberos de la zona además de “perros amaestrados de Talcahuano para poder seguir con una búsqueda más exhaustiva por el lugar”.