Continúa proceso judicial contra carabinero acusado de torturas y autodenominado como “El nazi”

El denominado “nazi” de Estación Central, un ex carabinero acusado de practicar torturas a comerciantes ambulantes del Barrio Meiggs, está siendo procesado y en la jornada de este martes se llevó a cabo, en el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia de preparación de juicio oral para determinar su responsabilidad penal.

La causa que es llevada por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Fiscalía Centro Norte se encuentra en la etapa previa a la realización del juicio oral, ya que fracasó la negociación de la defensa del ex policía, por llegar a un procedimiento abreviado, lo que fue rechazado por la fiscal, atendiendo la naturaleza y reiteración de los delitos investigados.

“Me tiró al suelo, me puso un bastón en el pecho y se subió arriba mío y me estranguló. Después me puso de nuevo la pistola y me dijo ‘yo soy El Nazi, c……., arráncate de nuevo, porque ahora te voy a matar’. Y disparó, pero el revólver no tenía balas”, señaló una de las víctimas de iniciales W.C. en la querella presentada por el INDH.

Otra de las víctimas que forma parte de la querella por tortura presentada por el Instituto, es la mujer C.C. quien entregó detalles de cómo fue subida a un carro policial y donde el ‘nazi’ le dijo: “hasta acá llegaste, m…. c……, ándate pal’ fondo”.

En su testimonio agrega que el policía “me tiró al asiento y empezó a ahorcarme, me tomó del pelo y me arrastró, me pegó combos. Todos en la cabeza. No sé cuánto habrá durado. Para mí fue una eternidad. Sólo paró porque afuera estaban tocando la puerta, que se abre sólo por dentro”.

Al respecto, el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos, explicó que “resulta relevante que el ex policía siga siendo procesado y que haya sido descartada la opción del juicio abreviado, porque de esta manera se pueden establecer de manera clara las responsabilidades que le cabrían en este caso, otorgándole justicia a las víctimas, y condenando una de las más graves violaciones a los derechos humanos que es la tortura”.

Es importante recordar que en esta causa es querellante, además del INDH, el Consejo de Defensa del Estado, y las víctimas a través de la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial. Además, han actuado coordinada y colaborativamente el INDH y el Ministerio Público, a través de derivaciones de víctimas.

Fuente: INDH

Foto Portada: Referencial