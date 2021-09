Contraloría abre sumario por infracciones en concesión del casino de Viña del Mar durante gestión de Virginia Reginato

La Contraloría General de la República informó que abrirá una investigación en la Municipalidad de Viña del Mar, tras detectarse una serie de infracción en concesiones del Casino Municipal, durante la gestión de Virginia Reginato (UDI).

De acuerdo con un reportaje de T13, la Contraloría detectó diferencias significativas entre la venta de entradas al lugar y la recaudación efectiva entre enero de 2017 y julio de 2018.

En ese periodo , el municipio vendió 8.369 tickets, pero el estimado de entradas que se debió haber vendido en esas fechas es de 439.641.

«El monto que el municipio pudo percibir por la venta de tickets debió ascender aproximadamente a $1.670.635.800, monto que dista considerablemente de la suma efectivamente percibida por ese ente edilicio por ese concepto, ascendente a $31.802.200», señala el documento, citado por El Mostrador.

En este sentido, señalan que la empresa AMC habría incurrido en incumplimiento de contrato con Enjoy Gestión Ltda., filial de Enjoy S.A., y con la que celebró un acuerdo para administrar el casino.

Entre los incumplimientos del contrato se encuentran, la falta de mesas de juego y tragamonedas, la cual eran menor a lo que se tenía estipulado, así como la falta de implementación de un sitio web de fomento al turismo.

Por esta razón, la Contraloría señaló que “instruirá un sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos descritos».

«Si bien no hemos sido notificados de ningún sumario en específico, es importante recalcar que los casinos municipales en Chile se rigen bajo estrictas normas de licitación. En este caso en particular, el contrato de concesión municipal que data del año 2000, señala que toda la venta de entradas del casino municipal de Viña del Mar es de exclusiva responsabilidad de esa entidad edilicia, no teniendo nuestra compañía responsabilidad alguna al respecto», indicaron desde Enjoy, refiere el portal.

30 días para cursar multas e iniciar juicios civiles

Este jueves, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), se refirió al sumario de Contraloría por las infracciones en la concesión del Casino Municipal y planteó que “no es agradable tener que dar noticias por la mala administración anterior”, comentando además quédese el órgano les dieron “un plazo de 30 días para cursar multas, iniciar juicios civiles” y recuperar dinero por las irregularidades relacionadas a la concesión.

“Nos gustaría concentrarnos en nuestro trabajo, pero no podemos decir eso cuando a pocas horas de haber asumido en el mes de julio, fuimos notificadas por la Contraloría Regional de una investigación, en ese entonces secreta, por incumplimientos graves del concesionario Antonio Martínez y del municipio relativo a la concesión del Casino de Viña del Mar”, expresó al respecto la edil, citada por Radio Agricultura.

Ripamonti explicó que «son más de nueve puntos, pero lo más grande es relativo al fondo de indemnización de los trabajadores de más de $1.300 millones, que se ocupa para finiquitos, y fueron pagados y utilizados en contra de los informes de nuestra Unidad de Control, que decía que no debían utilizarse y el municipio no hizo ninguna acción de cobro para recuperar ese dinero”.

“Otro de los incumplimientos graves es relativo a la tolerancia que tuvo el municipio sobre la liberación del pago de las entradas de manera irregular al Casino, por un perjuicio de más de $1.600 millones”, destacó.

La edil ratificó que la Contraloría les notificó «el día de hoy y nos dio un plazo de 30 días para cursar las multas, iniciar los juicios civiles, recuperar los más de $1.300 millones del fondo de indemnización y los $1.600 millones de entradas y, por supuesto, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento que es de alrededor de $500 millones, lo que hicimos al día de hoy antes del cierre del día bancario”.

Querella contra Reginato y otros 34 altos funcionarios

Cabe recordar que el abogado denunciante del caso Horas Extras, Javier Gómez, presentó este miércoles una solicitud, para ampliar la querella por asociación ilícita y fraude al Fisco en contra de altos funcionarios de la exadministración de Virginia Reginato en Viña del Mar.

El libelo – que consta de 17 páginas – es contra de Reginato y otros 34 jefes de servicio, además de su brazo derecho y exjefa de Gabinete, María Angélica Maldonado.

A todos estos, se les acusa de montar una organización destinada a cometer delitos al interior de la municipalidad.

Además de los 34 altos funcionarios, se encuentran 443 empleados de la administración, las cuales percibieron dinero de sobre turnos.

Se prevé que, para el 22 de septiembre, a las 8:50 horas, se celebre la audiencia para discutir la posible formalización de la exalcaldesa por el caso Horas Extras.