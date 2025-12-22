Contraloría advierte alza irregular en sueldo de Gloria Fernández, madre de Rodolfo Carter, en Municipalidad de La Florida

De acuerdo al documento, la administración del alcalde Daniel Reyes contrató a Fernández para funciones del equipo de gestión territorial en la sección del adulto mayor, "a pesar de no poseer título profesional ni antecedentes de experiencia laboral certificada en la materia", y más encima, con un sueldo muy superior al de los profesionales contratados en la misma sección.

Un reporte de Contrapoder Chile reveló que la Contraloría, a través de un Examen de Cuenta, cuestionó el alza irregular del sueldo de Gloria Fernández, madre de Rodolfo Carter, en el municipio de La Florida, advirtiendo además que fue contratada a pesar de no contar con un título profesional ni experiencia certificada en la materia.

«En enero de 2025 y tras confirmarse la contratación en la Municipalidad de La Florida de la madre del senador electo Rodolfo Carter y del diputado Álvaro Carter, Gloria Fernández, la diputada del Distrito 12 Ana María Gazmuri emitió un oficio a la Contraloría General de la República, para que analizara el contrato de Fernández en el municipio, el que ocurrió días después de que su hijo Rodolfo dejará el cargo de alcalde», se lee en la publicación de Contrapoder Chile.

Esto originó la realización de un Examen de Cuenta, cuyo informe final fue emanado hace un par de días, apunta la nota, que puedes leer íntegramente AQUÍ.

«En este sentido, se constató que los honorarios brutos pagados a la señora Gloria Fernández Cruz, los cuales ascendieron a la suma de $1.739.130, contrastan con los honorarios pagados a los profesionales contratados para la misma sección del adulto mayor en el mes de diciembre de 2024, pese no contar con título profesional», indica el ente contralor en su informe.

Denuncian que alcalde Daniel Reyes contrató a madre de Rodolfo Carter en la Municipalidad de La Florida

Seguiremos informando.

