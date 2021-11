Contraloría establece responsabilidad administrativa de Rodrigo Delgado por irregularidades durante gestión como alcalde: Podría quedar inhabilitado por 5 años

La Contraloría General de la República emitió una resolución en donde establece una “responsabilidad administrativa” en irregularidades que tuvieron lugar en el municipio Estación Central, durante la gestión de Rodrigo Delgado, actual ministro de Interior de la Nación.

La Contraloría determinó, entre otras cosas, que no correspondía la autorización mediante trato directo de piezas de publicidad municipal con el nombre y rostro de Delgado en plena época de elecciones, ni tampoco visar viajes de concejales de esa municipalidad al extranjero, a supuestas capacitaciones.

Según un reportaje del canal T13, el caso fue bautizado como «Concejales on tour», y había determinado que no existió la debida justificación para estos viajes y con un itinerario que dejaba a los concejales varios días sin actividades, de supuesta capacitación en Europa.

La auditoría – refiere el reportaje -, comenzó en 2016 y se recomendó abrir un sumario por «responsabilidades administrativas».

No obstante, el actual jefe de Gabinete acudió a la Justicia para cuestionar la pertinencia de esta investigación, y al Tribunal Constitucional, poco antes de ser nombrado ministro, buscando que se estableciera la inconstitucional del trabajo de la Contraloría, no obstante, el requerimiento fue declarado inadmisible porque no había argumentos.

«Rodrigo Javier Delgado Mocarquer ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (respecto del artículo 133 de la Ley No 10.336) sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”, dice el requerimiento, citado durante el reportaje.

Otro de los puntos que se trató fue el proveedor asociado a la realización de algunas piezas publicitarias.

Jorge Pomar Marguirot, tuvo un contrato directo con Estación Central, mientras Rodrigo Delgado era alcalde.

En el Portal de Adquisiciones del Estado – cita el reportaje – Marguirot aparece con 213 órdenes de compra, de los cuales 201 corresponde a Estación Central, facturando más de 400 millones de pesos.

De igual forma, su nombre aparece en el SERVEL, con algunas donaciones a candidatos de la UDI, en el año 2008, y prestó servicio en al menos dos campañas electorales de Delgado.

Concejales recurrirán al Tricel

Durante el reportaje, un grupo de concejales de Estación Central anunciaron que presentarán unos requerimientos de reclamación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra del exalcalde, luego la Contraloría General de la República (CGR) determinó su “responsabilidad administrativa” por irregularidades ocurridas en 2016 al interior del municipio.

«Vamos a a condenar estos hechos los concejales. Vamos a acudir al Tribunal Electoral Regional. Hay una responsabilidad administrativa y política del exalcalde hoy actual ministro del interior», expresó la concejala María Pacheco.

“Nosotros cumplimos el rol de fiscalizar, además de tener una auditoría externa que aprobamos en el Consejo Municipal. Una auditoría total que está en proceso de investigación y, de acuerdo a lo que arroje esa auditoría externa, nosotros vamos a pedir y vamos a exigir responsabilidades penales en los que está pasando hoy día en el municipio de Estación Central”, agregó la concejala, citada por el portal CNN.

En tanto, el concejal Patricio González indicó que “perseguimos la inhabilidad de Rodrigo Delgado, que actualmente es ministro del actual gobierno, para que él no pueda ejercer cargos públicos por cinco años”.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, resaltó la importancia de que se den a conocer estas acciones, debido a la necesidad de transparencia por parte de los representantes de los organismos públicos.

«Es importante que se empiecen a esclarecer ciertas cosas. Acá nuestra ciudadanía está pidiendo que hoy en día todas las administraciones municipales, tienen que tener estándares de transparencia», sentenció.

¿Qué establece la resolución?

La Contraloría ya hizo llegar al concejo municipal de Estación Central la resolución del sumario después de cinco años de iniciada la investigación.

El documento, al que tuvo acceso Reportajes T13, establece directamente sanciones para los funcionarios que todavía trabajan en Estación Central, pero el caso del exalcalde Delgado es distinto. No impone ningún castigo, porque no es funcionario municipal y -como ministro- no es sujeto de sanciones por parte de la Contraloría, aunque lo que sí se explicita es su responsabilidad administrativa en lo investigado.

«Téngase por establecida la responsabilidad administrativa de don Rodrigo Delgado Mocarquer, cedula de identidad, ex alcalde de la Municipalidad de Estación Central”, dice el documento de Contraloría.

Una de las opciones que se estaría manejando, además, sería entregar la resolución a la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes podrían solicitar una acusación constitucional en su contra.

«Estamos hablando de viajes injustificados y de compras que se hicieron a contactos directos», expresó el diputado independiente, Pablo Vidal.

Por su parte, el diputado del RN, Camilo Morá, aseveró que el informe de la Contraloría está muy claro. «Se cometieron faltas muy graves».

De prosperar alguna de los planteamientos, Delgado podría quedar inhabilitado para cinco años, lo que significa que debería dejar sus funciones como ministro de Interior.

Gobierno defiende a Delgado

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo este viernes que, como Gobierno, enfrentarán el tema “como siempre lo hemos hecho: con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el ministro Delgado cuando era alcalde, la Contraloría hace ciertas revisiones permanentes de distintos programas y en esto encontró que una sola falta administrativa, que es que hubo un trato directo, es decir, que no hubo una licitación menor para extender actividades que se estaban durante el verano para niñas, niños y adolescentes de la comuna de Estación Central. Eso es”.

“Esas actividades se realizaron, estuvieron allí, estuvieron a disposición de las familias más vulnerables de Estación Central y lo que se requería era una justificación de por qué tenía que ser un trato directo y eso pudo haber sido un error, lo que fuese, y por eso se representó. Había otras cosas que todas fueron arregladas y en este es una cuestión absolutamente menor”, agregó, citado por CNN.