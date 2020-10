Contraloría investiga uso de fondos públicos para financiamiento ilegal de opositora venezolana en Chile

Vía Mirada Crítica

En el marco de una denuncia interpuesta por Fabián Caballero, miembro de la dirección política del MIR y vicepresidente de la CUT, con el patrocinio del abogado de DDHH Roberto Ávila, la Contraloría General de la República investiga irregularidades administrativas en el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), unidad dependiente de Carabineros, por la improcedencia de haber otorgado escolta policial y vehículo fiscal a quien nunca pudo acreditar estatus diplomático en nuestro país para acceder a esos privilegios, la opositora venezolana Guarequena Gutiérrez (en la foto), quien el 29 de enero de 2019 se autoproclamó embajadora venezolana en Chile en representación del golpista Juan Guaidó.

Al respecto, Fabián Caballero señaló que «el gobierno de Sebastián Piñera con la colaboración de algunos sectores de la oposición, no sólo han incurrido en la vulneración de Convenios y Tratados Internacionales por la intromisión en asuntos internos de otros países, en este caso Venezuela, interviniendo en su soberanía, independencia y autodeterminación para desetabilizar el gobierno y la institucionalidad venezolana, sino que también, transgredieron normas chilenas sobre el uso de recursos públicos autodesignándose facultades administrativas que la ley no les otorga, para reconocer investiduras extranjeras inexistentes y otorgar calidad de funcionarios diplomáticos a quienes no cumplen con los requisitos».

El dirigente anunció que solicitarán un sumario administrativo por las responsabilidades que caben en los hechos a la Unidad de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros y la Subdirección de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolos, derivando además los antecedentes a las respectivas comisiones de ambas Cámaras para su pronunciamiento.