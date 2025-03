Contraloría ratificó ilegalidad de destitución de Alberto Mayol como académico de la USACH

Esta mañana, la Contraloría le dio la razón a Alberto Mayol y ratificó la ilegalidad de su despido de la Universidad de Santiago de Chile. Todo esto, luego de que fuera desvinculado en noviembre de 2023, tras casi una década de servicio. Los motivos entregados por la institución en ese momento, apuntaron a una presunta “falta a la probidad”. Esto luego de que el académico no hubiera cumplido con una serie de procesos administrativos para la realización de sus estudios en España.

Recordemos que la USACH inició un sumario administrativo en contra del sociólogo en el cual, se le imputaron seis cargos. En dicho proceso, se acusó a Mayol de no haber presentado un «informe de avance curricular» y de no haber obtenido el grado por el cual realizó el viaje. También se le acusó de no haber acreditado los que cumplía los requisitos para el programa. Junto con esto, la universidad afirmó que el académico realizó cambios en su programa de estudios sin la autorización previa de la casa de estudios.

Sin embargo, según informó Interferencia, Mayol decidió llevar el caso a la Contraloría General de la República. Es por esto mismo, que en 2024 se determinó que los argumentos de la USACH no eran suficientes para justificar su despido. Por esto mismo, se solicitó “retrotraer el procedimiento a la etapa indagatoria“.

A pesar de que el recinto estudiantil intentó apelar a este oficio, finalmente la Contraloría rechazó su solicitud y ratificó la decisión. Todo esto, ya que “no se aportan nuevos antecedentes que permitan variar, revertir o modificar lo resuelto en 2024″.

La Contraloría, explicó que durante el proceso de sumario administrativo, “no se encontraban agotadas las diligencias investigativas con relación a la determinación de la presunta responsabilidad administrativa del sancionado”. Es por esto mismo que decisión retraer el proceso a la etapa indagatoria.

“La Usach deberá dar celeridad a la tramitación de las diligencias correspondientes a la reapertura del procedimiento disciplinario anotado, de modo de precaver dilaciones innecesarias que podrían tener como consecuencia la extinción de la eventual responsabilidad administrativa que pudiera afectar al señor Mayol Miranda», finalizó la Contraloría.