Contraloría solicita explicación a Carabineros por nuevos uniformes sin identificación

Este viernes 27 de noviembre, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó un informe a Carabineros de Chile por la nueva indumentaria que usan los funcionarios de Control de Orden Público (COP).

El veredicto se da tras la petición de la diputada Claudia Mix, quien presentó un requerimiento en la Contraloría, para que ésta se pronuncie respecto a si los nuevos uniformes de Carabineros se apegan a lo establecido en la legislación vigente.

La Contraloría indicó a través de su cuenta Twitter que “a raíz de diversas denuncias, por video en el que se muestra a funcionarios policiales utilizando una nueva indumentaria que no tendría espacio para su identificación visible, se solicitará a Carabineros que nos remita informe indicando las medidas que se tomarán al respecto”.

🔴A raíz de diversas denuncias, por video en el que se muestra a funcionarios policiales utilizando una nueva indumentaria que no tendría espacio para su identificación visible, se solicitará a @Carabdechile nos remita informe indicando las medidas que se tomarán al respecto pic.twitter.com/KSkwU8CCbH — Contraloría (@Contraloriacl) November 27, 2020

Según información recogida por BBCL, un ciudadano le preguntó a los uniformados por qué no portaban su identificación y estos le respondieron que “este es un nuevo traje de Carabineros, no permite usar nombres, no tiene velcro para ponerlo”.

La solicitud de la diputada Mix se basa en las denuncias de manifestantes que confirmaron que el nuevo uniforme de la policía no permite ver la identidad de los oficiales, asunto que es obligatorio y necesario desde el estallido social.

La parlamentaria agregó que “llama la atención que Carabineros implemente vestimentas para sus funcionarios con estas características, puesto que la legislación vigente es muy clara en el sentido de que los funcionarios de esa institución deben llevar nombre y rango visible en sus uniformes”.

Mix, adicionalmente, envió un oficio al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitando que entreguen un informe completo que dé cuenta del número de estos nuevos uniformes adquiridos por Carabineros de Chile.

En la misiva también se pide la fecha de la adquisición y características de dicha indumentaria, y de las medidas dispuestas por la institución para lograr que los funcionarios policiales que se equipen con los nuevos uniformes puedan portar su debida identificación de forma visible.

Fuentes: El Desconcierto/BBCL/El Mostrador.