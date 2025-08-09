«Contraviene gravemente el derecho internacional»: Chile condena decisión de Israel de iniciar «invasión total» a ciudad de Gaza

A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno de Chile expresó su más enérgica condena a la reciente aprobación, por parte del Gabinete de Seguridad de Israel, a la ocupación total de la ciudad de Gaza, «medida que contraviene gravemente el derecho internacional y que amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región», afirmaron desde La Moneda.

«La posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente», recordó el gobierno nacional.

Esta situación, agrega la nota,» dejaría a Israel, de facto, en condición de potencia ocupante, con todas las responsabilidades jurídicas que ello conlleva bajo el derecho internacional humanitario».

«Chile considera que esta decisión representa un grave retroceso para la paz en Medio Oriente y un golpe estructural al compromiso de la comunidad internacional con la solución de dos Estados, único camino viable para alcanzar una paz duradera, que garantice la coexistencia de Israel y Palestina, dentro de fronteras reconocidas internacionalmente», añade la declaración.

«El Gobierno de Chile reafirma su firme respaldo a la solución de dos Estados, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, y hace un llamado urgente a retomar el camino del diálogo político, del respeto al derecho internacional y del compromiso genuino con una paz justa y duradera para israelíes y palestinos por igual», concluye el comunicado.

📄 | Chile condena la aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel para la ocupación de la ciudad de Gaza.



Más detalles: https://t.co/xtJoCpKmU3 pic.twitter.com/If9uoyyRVA — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) August 8, 2025

