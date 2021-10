Convención Constitucional: Ex Fiscal de polémicas causas “anti mapuche” integrará comisión sobre sistema de justicia

El ex Fiscal Andrés Cruz, electo convencional constituyente en la lista del apruebo en cupo del Partido Socialista, integrará la Comisión de sistema de Justicia, Órganos Autónomos de control y reforma constitucional de la Convención Constitucional.

En la misma instancia, se encontrará con la constituyente por escaños reservados mapuche, Natividad Llanquileo Pilquimán, cuya familia fue objeto de criminalización por parte de este ex persecutor.

El 18 de mayo, la Constituyente Mapuche publicaba en Twitter: “Las paradojas como dicen por ahí: PS llevó candidato electo D20 Andrés Cruz ex fiscal antimapuche pedía 80 y + 100 años cárcel a presos políticos Mapuche. Responsable allanamientos, militarización en territorio”.

Natividad Llanquileo fue vocera de los presos políticos Mapuche el 2010 que se encontraban en huelga de hambre en cárceles del Bio Bio como protesta ante una serie de aberraciones que se denunciaban, como es doble procesamiento de justicia (civil y militar), uso de ley antiterrorista, exceso prisión preventiva e judicialización que buscaba abusivas condenas. Uno de los comentarios en redes sociales de Llanquileo se relacionaba a que en el Distrito 20 del Biobío había sido electo en un cupo del Partido Socialista el exfiscal Andrés Cruz, quien fue persecutor de dirigentes de comunidades mapuches y también de manifestantes del estallido social. Cruz, pedía más de 100 años de cárcel contra Héctor Lleitul y de 65 hasta 80 años para uno de los hermanos de Natividad, Ramón Llanquileo.

El estado chileno se encuentra condenado en la Corte interamericana de Derechos Humanos, por casos similares donde ha quedado en evidencia que se ha hecho abuso de instrumentos fácticos como la ley antiterrorista para perseguir, militarizar y criminalizar.

El 29 de mayo de 2014 la Corte interamericana , con respecto a diversas causas perseguidas contra personas mapuche bajo la Ley antiterrorista, señaló en su resolución que el estado chileno“había hecho vulneraciones sobre el Derecho de defensa, Igualdad ante la ley, Libertad de pensamiento y expresión, Libertad personal, se había transgredido la No discriminación, Presunción de inocencia, Principio de legalidad y de retroactividad y Protección de la familia.

El medio Resumen, señala en una publicación, que además de su rol en causas mapuche, Andrés Cruz, figuró como abogado de la Universidad de Concepción en la querella contra 11 personas en el marco de las protestas durante el Estallido Social en la capital regional el 2019/2020. “El caso sigue abierto, pero con cinco jóvenes que estuvieron encarcelados y seis menores de edad recluidos en el Sename”, señaló en enero de este año.

En dicha publicación de Resumen el 18 de enero de este 2021, se señaló que Cruz “Fue un abierto defensor de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y también utilizó testigos sin rostro en sus imputaciones”. Respecto a esto último, el medio resalta que hay una denuncia del año 2009 de Rodrigo Viluñir, miembro de la comunidad Caupolicán, que señaló que fue torturado por policías que llevaban adelante la investigación de diversos delitos en la zona. El denunciante señaló que fue colgado pies arriba del Puente del río Lanalhue, además de ser amenazado de muerte para que firmara una declaración falsa donde reconocía la participación de otros comuneros en delitos por la zona.

Posteriormente agrega en dicha entrevista que «debo manifestar, en primer lugar, que no fui fiscal de las ‘causas mapuche’. En 2008, desempeñándome en una institución pública autónoma y jerarquizada, recibí instrucciones de la Fiscal Regional, para asumir la investigación y el juicio en contra de varias personas que estaban imputadas como autoras de homicidio frustrado en contra de un fiscal y tres policías y un robo con intimidación, además de varios incendios. Dicha causa no tenía nada que ver con las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, ni con problemas de tierras ni nada semejante, sino con un hecho delictivo, como lo confirmaron la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Esa es la única causa de ese tipo que me correspondió asumir.»

Diario La Tercera en el marco de las diligencias de este ex Fiscal en contra de personas de comunidades del movimiento mapuche, publicaba el 5 de abril del 2010 que “El fiscal Andrés Cruz, quien investiga la cúpula de la CAM detenida en abril de 2009, decidió llevar a juicio a 19 integrantes del grupo, acusados de asociación ilícita terrorista. Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel (…) Entre los acusados también figuran Ramón Llanquileo Pilquimán, para quien se pide 65 años de cárcel, y José Huenuchue, que arriesga 52 años de presidio”.

Luego de las votaciones del Reglamento General y de los respectivos reglamentos de las Comisiones de la Convención Constitucional, ayer comenzó a entregarse los patrocinios para integrar las comisiones temáticas. La journalista para CNN que cumbre la Convención, publicó en twitter la lista del Partido (Colectivo) Socialista.

Van aquí los integrantes del Partido Socialista. pic.twitter.com/RFV6v9WKZk — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) October 6, 2021

Allí aparece inscrito Andrés cruz en la Comisión de sistema de Justicia, Órganos Autónomos de control y reforma constitucional de la Convención Constitucional, la misma que estará integrada por la abogada mapuche, Natividad Llanquileo pilquimán.

En julio de este 2021, Andrés Cruz fue uno de los votos contrarios al acuerdo en favor de los “presos de la revuelta” y de causas mapuche, señalando a Radio Bio Bio “No hay que comenzar a ceder a grupos extremistas”.