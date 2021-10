Convención Constituyente: Hija de Fernando Atria renunció al equipo asesor de Giovanna Roa

"Con el fin de cuidar la confianza de la Convención, Antonia (Atria) ha puesto su cargo a disposición y he aceptado su renuncia, por lo cual he solicitado a la Segpres no iniciar el proceso de contratación", señaló la constituyente a través de una declaración pública.