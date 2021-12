Convención pidió reasignar $800 millones para destinarlos a consulta indígena y participación ciudadana

La mesa directiva de la Convención Constitucional envió un oficio al Gobierno para pedir la reasignación de $800 millones, pasando dicho dinero desde asignaciones al ítem de participación ciudadana. El objetivo es destinar los recursos a las plataformas digitales de participación establecidas en el órgano constituyente.

La reasignación fue aprobada este jueves por parte de la mesa directiva, contando con un único voto en contra del delegado Rodrigo Álvarez (UDI), quien manifestó que «a esta fecha del año lo correcto, como en toda institución pública, habría sido que los recursos vuelvan al Tesoro Público y si son necesarios para el próximo año se vuelvan a destinar. No me parece que cuando quedan días de este año reasignar 800 millones de pesos, porque creo que es una decisión, en cuanto a los destinatarios de estos recursos, apresurada. No me parece una buena política».

En tanto, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, defendió la medida y destacó que «en un esfuerzo importante de gestión eficiente y austeridad, la Convención ahorró más de $900 millones en 2021, los que destinaremos a participación ciudadana y consulta indígena. La Convención avanza con todos y todas», dijo en un video publicado en la red social Twitter.