Convención votará hoy viernes reglamento sobre consulta y participación indígena

Este viernes 1 de octubre, a partir de las 09,30 horas, se somete a votación las indicaciones para el Reglamento de la Comisión de Consulta y Participación Indígena de la Convención Constitucional. Paralelamente, se ha convocado a partir de las 10 de la mañana, a una manifestación en las afueras del ex Congreso Nacional para exigir el cumplimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Originarios.

La Convención ya ha zanjado en particular el Reglamento General y este jueves tocó el turno del Reglamento de Ética. Ahora, corresponde el Reglamento de Consulta y Participación Indígena, cuyas indicaciones mayoritarias han sido presentadas por escaños reservados de Pueblos Originarios, con un importante apoyo previo de diversos constituyentes, sin embargo, el escenario presenta varias dificultades.

Las indicaciones de escaños reservados, tiene como base el cumplimiento del estándar internacional de los derechos humanos sobre Pueblos Indígenas como piso mínimo para el proceso constituyente, pero, el bloque “Independientes por una Nueva Constitución” (Independientes No Neutrales), encabezado por Benito Baranda, junto a un grupo de constituyentes en su mayoría vinculados a bloques políticos de la ex Concertación y de derecha, han presentado por su parte indicaciones, varias contraponiéndose a las de Pueblos Originarios, lo que podría generar un intenso debate en la Convención.

También, otro bloque exclusivamente de derecha, encabezados por los constituyentes Martín Arrau García-Huidobro y Marcela Cubillos, igualmente presentaron indicaciones, sin embargo, bajo una mínima expresión, lejos de cumplir con normas de derecho indígena.

Ver el documento comparado con las diversas indicaciones “REGLAMENTO DE COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA INDÍGENA”.

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/09/Comparado-para-votacio%CC%81n-particular-Participacio%CC%81n-y-Consulta-Indi%CC%81gena.pdf

Canal Transmisión de la sesión y sus votaciones.

Manifestación en las afueras de la Convención

Wlfredo Bacián (Escaño Reservado Quechua), quien fue uno de los coordinadores de la Comisión Transitoria de Consulta y Participación Indígena, señaló: “Los pueblos originarios ponemos en alerta a la sociedad chilena. La Convención debe aprobar el Reglamento de Participación y consulta indígena, y no mutilarlo con propuestas de modificación que vulneran el Derecho Internacional (…) La Convención no debe comportarse como el Congreso Nacional, que no consulta, tergiversa o vulnera el derecho internacional, u omite sus deberes”

El Colectivo Trür, el Colectivo de Mujeres de Pueblos Originarios, entre otras instancias, han convocado para este viernes, a partir de las 10 horas a una manifestación en las afueras del ex Congreso mientras sesione la Convención. Trür, ha señalado en su convocatoria: “Porque nuestra Participación y Consulta Indígena debe estar garantizada, nos autoconvocamos e invitamos a pu lamngen de la futa warria para encontrarnos este VIERNES 1 DE OCTUBRE en las afueras del Ex Congreso Nacional desde las 10 AM, para manifestar a las y los Convencionales que estamos alertas y defendiendo nuestro DERECHO y que por fin se consideren como piso mínimo las Normativas Internacionales que también lo mencionan (…) ¡¡¡Por una participación y consulta indígena verdaderamente vinculante y sin los errores que operadores políticos cometieron en el pasado!!!

La constituyente por escaños reservados Mapuche, Natividad Llanquileo, ha señalado: “La Consulta Indígena está en tratados internacionales ratificados por Chile, y que son de cumplimiento obligatorio para la Convención. Ahí están el Convenio 169 de la OIT, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmando que la Consulta tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, y que obligación de consultar a los pueblos indígenas ha adquirido el rango de principio general del derecho internacional”.

Uno de los puntos en cuestión, es que escaños reservados junto a un grupo importante de convencionales, esperan que la Convención cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, en este caso indígenas, señalándose que los procedimientos de consulta y participación vinculante, de buena fe, debe efectuarse durante el proceso constituyente.

El cómo quedará finalmente el reglamento de esta Comisión, será crucial para las discusiones y contenidos sobre derechos indígenas en la nueva Constitución Política que proponga la Convención Constitucional.

Cabe señalar que ya han existido varios desencuentros al interior de la Convención ante el rechazo de iniciativas levantadas desde escaños reservados de Pueblos Originarios, entre ellas, la propuesta de una Comisión de Transversalización sobre plurinacionalidad y derechos indígenas.