Convocan a marcha-pasacalle a 50 años de la «Operación Colombo»: «Estrategias de ocultamiento siguen vivas hoy, como lo evidencia el caso de Julia Chuñil»

El Sitio de Memoria Irán 3037 y el Colectivo 119 Memoria y Resistencia, convocan a la comunidad a una marcha-pasacalle para recordar a las víctimas de la denominada «Operación Colombo» perpetrada por la dictadura civil-militar para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al régimen encabezado por Pinochet.

«A 50 años del montaje de la Operación Colombo, nuestros compañeros y compañeras siguen caminando entre nosotros porque la Utopía está vigente y la construimos día a día», se lee en la convocatoria enviada por ambas organizaciones de DDHH.

La actividad cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, juntas de vecinos y distintos colectivos de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

«El próximo sábado 22 de noviembre, invitamos a vecinas y vecinos de Macul a caminar nuevamente junto a los 119 recorriendo las calles de nuestros barrios, tejiendo resistencias entre el ayer y el hoy», agrega la invitación.

«Los sueños de quienes fueron arrancados no pudieron ser borrados. Siguen presentes en cada gesto de memoria y en cada paso que damos al reencontrarnos con sus nombres y sus siluetas. Por eso, recordar es también denunciar que estas estrategias de ocultamiento siguen vivas hoy, como lo evidencia el caso de Julia Chuñil, defensora mapuche en calidad de desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, cuya ausencia ha sido invisibilizada y tergiversada por el poder político y mediático», plantearon las y los convocantes.

En esa línea, resaltaron que «esta jornada político cultural en la Plaza Arabia, rescata la memoria de las y los compañeros que pasaron por Irán 3037, de las y los compañeros que vivieron y resistieron en la hoy comuna de Macul, rescatando entre otros, la memoria de Manuel Gutiérrez, poblador y estudiante, asesinado el 25 de agosto del 2011 por Carabineros durante una manifestación».

«Porque la memoria se defiende, porque la justicia sigue pendiente y porque los sueños que habitaron esta país siguen vivos en nosotras y nosotras, afirmamos: la utopía sigue vigente», apunta la convocatoria.

