Convocan a marcha-pasacalle a 50 años de la «Operación Colombo»: «Estrategias de ocultamiento siguen vivas hoy, como lo evidencia el caso de Julia Chuñil»

"Los sueños de quienes fueron arrancados no pudieron ser borrados. Siguen presentes en cada gesto de memoria y en cada paso que damos al reencontrarnos con sus nombres y sus siluetas", se lee en la convocatoria enviada por el Sitio de Memoria Irán 3037 y el Colectivo 119 Memoria y Resistencia. La cita es el sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas en Irán con los Plátanos, comuna de Macul.

Convocan a marcha-pasacalle a 50 años de la «Operación Colombo»: «Estrategias de ocultamiento siguen vivas hoy, como lo evidencia el caso de Julia Chuñil»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

El Sitio de Memoria Irán 3037 y el Colectivo 119 Memoria y Resistencia, convocan a la comunidad a una marcha-pasacalle para recordar a las víctimas de la denominada «Operación Colombo» perpetrada por la dictadura civil-militar para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al régimen encabezado por Pinochet.

«A 50 años del montaje de la Operación Colombo, nuestros compañeros y compañeras siguen caminando entre nosotros porque la Utopía está vigente y la construimos día a día», se lee en la convocatoria enviada por ambas organizaciones de DDHH.

La actividad cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, juntas de vecinos y distintos colectivos de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

«El próximo sábado 22 de noviembre, invitamos a vecinas y vecinos de Macul a caminar nuevamente junto a los 119 recorriendo las calles de nuestros barrios, tejiendo resistencias entre el ayer y el hoy», agrega la invitación.

«Los sueños de quienes fueron arrancados no pudieron ser borrados. Siguen presentes en cada gesto de memoria y en cada paso que damos al reencontrarnos con sus nombres y sus siluetas. Por eso, recordar es también denunciar que estas estrategias de ocultamiento siguen vivas hoy, como lo evidencia el caso de Julia Chuñil, defensora mapuche en calidad de desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, cuya ausencia ha sido invisibilizada y tergiversada por el poder político y mediático», plantearon las y los convocantes.

En esa línea, resaltaron que «esta jornada político cultural en la Plaza Arabia, rescata la memoria de las y los compañeros que pasaron por Irán 3037, de las y los compañeros que vivieron y resistieron en la hoy comuna de Macul, rescatando entre otros, la memoria de Manuel Gutiérrez, poblador y estudiante, asesinado el 25 de agosto del 2011 por Carabineros durante una manifestación».

«Porque la memoria se defiende, porque la justicia sigue pendiente y porque los sueños que habitaron esta país siguen vivos en nosotras y nosotras, afirmamos: la utopía sigue vigente», apunta la convocatoria.

Sigue leyendo:

A 50 años del infame titular de La Segunda: INDH relevó rol de El Mercurio y Las Últimas Noticias en amplificar la «Operación Colombo»

50 años del modelo de terror «Operación Colombo»: Un alerta de negacionismo, desapariciones y montajes

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Krassnoff supera 1.000 años: Suprema confirma 10 años y 1 día en Operación Colombo para él y dos ex DINA

Hace 3 meses
El Ciudadano

Memoria crítica frente a la desinformación

Hace 1 mes
El Ciudadano

Corte Suprema declara admisible amparo presentado por criminal de la dictadura Raúl Iturriaga Neumann: Quiere cumplir condena en su casa

Hace 3 meses
El Ciudadano

Colectivo de Memoria y DDHH de la UC recordó a estudiantes de la casa de estudios que fueron víctimas de la dictadura civil-militar

Hace 3 meses
El Ciudadano

Cecilia Ballesteros, nieta de Atahualpa Yupanqui, se presenta en Santiago junto a la destacada cantante tucumana, Viviana Taberna

Hace 2 meses
El Ciudadano

Chile: Cancillería entregó al Museo de la Memoria material de prensa internacional sobre el Golpe de Estado de 1973

Hace 3 meses
El Ciudadano

Carabineros reprimen la marcha por Allende y las víctimas de la dictadura: 57 detenidos

Hace 2 meses
El Ciudadano

Segundo portazo: Corte rechaza amparo e Iturriaga Neumann sigue en Punta Peuco con 515 años y 42 causas

Hace 2 meses
El Ciudadano

Santiago: Convocan a marcha por el 12 de Octubre, resignificado como Día de la Resistencia de los Pueblos

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano