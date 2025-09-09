A 52 años del golpe civil-militar: Convocan a velatón el 11 de septiembre en el Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara

La Fundación Víctor Jara invita a la comunidad a participar de una velatón este 11 de septiembre (19:15 horas) en el actual Sitio Memoria Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, recinto que una vez consumado el Golpe de Estado civil militar de la Derecha, fue utilizado como centro de detención, tortura y asesinato por parte de los golpistas.

Autor: Absalón Opazo
«A 52 años del golpe civil-militar seguimos con el compromiso intacto por la memoria, la verdad y la justicia. Defendamos los derechos humanos hoy y siempre para que NUNCA MÁS», señala la convocatoria de la Fundación. 

La actividad también considera una visita guiada por el Sitio de Memoria, a las 18:30 horas, para posteriormente dar paso a la velatón, que contará con las intervenciones artísticas de la Escuela Carnavalera Chinchintirapié y La Remolino.

Para participar hay que inscribirse previamente AQUÍ.

El Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara está ubicado en el Pasaje Arturo Godoy 2750, Santiago, a pasos de la estación de Metro Unión Latinoamericana.

