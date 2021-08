(Video) Convocan manifestación en repudio a intento de violación de una joven a plena luz del día en Catemu

Las mujeres de Catemu convocaron a una manifestación este domingo 8 de agosto, en repudio al intento de violación de la joven Javiera, hecho que se registró el pasado 26 de julio, a las 14 horas, a plena luz del día.

A través de un comunicado, la agrupación Catemu en Movimiento de la Región de Valparaíso, detalló que la comunidad se reunirá en San Carlos, donde ocurrió la agresión, para realizar el «mural de la sororidad».

“A través de diversas acciones, personas y organizaciones se han articulado durante esta semana para visibilizar estos hechos, crear conciencia sobre lo grave de la situación, y empoderar a las mujeres para que no vuelvan a suceder situaciones como esta”, expresa el comunicado.

De igual forma, se movilizarán para repudiar el intento de homicidio de Karime, quien intentó ayudar a Javiera.

Agresión a plena luz del día

En un material audiovisual, Javiera contó que ese día salió de su trabajo y “quería disfrutar del día” por lo que se fue caminando desde su trabajo para esperar micro

De la nada, un hombre se le acercó, empezó a abrazarla y tocarla; ella pensó que quería asaltarla, quitarle su bolso, pero no era eso.

“Llega este tipo, me hace un par de señas que yo no entendí. Lo primero que me pasó por la cabeza es que el este tipo necesitaba ayuda. No fue así, el tipo se me tiró encima, y yo le decía que me dejara”, relató.

De igual forma, explicó que, a pesar de que ella gritaba, el sujeto no paró y comenzó a tocarla.

Aunque la joven se defendió, gritó, pidió ayuda y trató de liberarse, el hombre tenía mucha fuerza y no la soltaba.

“El tipo no paró, siguió metiéndome las manos, yo atiné a cruzar el bolso para que no me tocara, no paraba, me tiró al suelo, el tipo se tiró sobre mí, me empezó a tirar la ropa», indicó en el video.

Luego pasó un auto, el conductor la vio, la escuchó, disminuyó la velocidad, pero no hizo nada. El hombre tiró a Javiera del pelo y la botó al piso, mientras la joven trataba desesperadamente de liberarse.

Entonces pasó Karime en su auto, venía con su hijo y sus abuelos. Vio a Javi siendo violentada, se detuvo.

«Gritaba que por favor alguien me ayudara, y no paraba nadie y en eso llegó la Karime”, recordó Javiera.

Karime, quien también acompañó a Javiera en el video, relató que ella pasaba en su vehículo en compañía de su familia, cuando fue testigo de la agresión.

El hombre se fue directo contra ella, con una mano la comenzó a ahorcar, mientras con la otra mano intentaba tocarla, delante de su familia.

«Tenía mucha fuerza. Con la otra mano me trataba de tocar los pechos», recalcó Karime en el video.

Sus abuelos pidieron auxilio, y un camionero se detuvo a ayudar y dar tiempo a que Carabineros detuvieran al agresor.

A pesar de que se le realizó un procedimiento por abusos sexuales, el sujeto quedó con medidas cautelares.

Mural de la sororidad

La realización del «mural de la sororidad» se realizará este domingo 8 de agosto, a las 15 horas, justo en el lugar donde se produjo la agresión contra Javiera y Karime.

«Los habitantes de Catemu en general, y sus mujeres en particular, han decidido cuidarse y protegerse mutuamente», señala el comunicado de Catemu en Movimiento.

Las próximas acciones se anunciarán en las redes sociales de esta agrupación como del movimiento de Defensa El Carmelo.