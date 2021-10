Coordinador de campaña de Sichel renuncia tras reportaje que revela aportes de pesqueros en 2009

Cristóbal Acevedo, coordinador de campaña presidencial del oficialista Sebastián Sichel, presentó su renuncia a asesor del comando, luego de que saliera a luz un reportaje de CHV Noticias y y CNN Chile que revela que el candidato de Chile Podemos Más recibió aportes irregulares de empresas pesqueras en su postulación para diputado, bajo el nombre ‘Sebastián Iglesias’.

“He tomado conocimiento de los antecedentes expuestos el día de hoy en el noticiero de Chilevisión. Es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel. Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”, expresó Acevedo en una declaración pública.

Según la investigación, la mayor parte del dinero utilizado en la campaña de 2009 de Sichel correspondió a boletas de honorarios que se habrían justificado por supuestos servicios profesionales, «algo relativamente común en la época y que causó el destape del Caso Corpesca».

De acuerdo con el reportaje se pudo comprobar con documentos que «cercanos al candidato presentaban boletas por estos servicios que las pesqueras pagaban, entre ellas la Pesquera San José S.A., El Golfo S.A., Asociación de Industriales Pesqueros y Alimentos Marinos S.A.»

La fuentes consultadas coincidieron en que Acevedo era la figura más poderosa del comando y el responsable de los dineros en ese entonces.

Entre las pruebas presentadas por los periodistas que se encargaron de la investigación – encabezada por Daniel Matamala –, se encuentra una serie de correos enviadas por el ahora excoordinador de campaña.

“Te envío el balance total de las platas que ingresaron, versus el presupuesto que se aprobó”, se lee en uno de los correos que el actual coordinador general de campaña del presidenciable oficialista, envió a uno de sus colaboradores en diciembre de 2009.

En dicho correo se revelan montos de campaña por más de $96 millones, de los cuales al menos $30 millones correspondían a un aporte que figuraba como “PES” en la planilla de gastos, aludiendo con esas siglas al aporte de “Pesqueros”, según expuso la investigación periodística, consignada por CNN.

De igual forma, se reveló que Sichel utilizó exactamente los mismos mecanismos de patrocinio a manos de grupos privados.

Fueron 12 aportes por un total de casi $30 millones líquidos, de los cuales $19 millones correspondían a boletas de honorarios, con lo cual pudo obtener montos por fuera de los límites fijados por el Servel y de paso, descontar impuestos.

Respuesta de Cristóbal Acevedo

Tras emitirse el reportaje que causó un terremoto al interior del comando del aspirante de Chile Podemos Más, Cristóbal Acevedo emitió un comunicado oficial.

En la declaración pública, señaló que iniciará acciones legales contra los responsables y lamentó que los “medios” se hayan “prestado para esta injusta maniobra”, de cara a los comicios.

“Lamento que dicho medio de comunicación se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral, dañando en especial a quienes me rodean. Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión, ocurridos hace ya más de una década”, refiere el texto.

“En mi calidad de abogado, en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables”, agregó.