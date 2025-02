Coordinadora de Territorios del Wallmapu rechaza declaraciones de ministra Tohá sobre incendios: «Los mapuche no estamos involucrados en esto»

La Coordinadora de Territorios del Wallmapu rechazó las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sugirió que una de las hipótesis sobre la intencionalidad de los incendios forestales en la zona centro-sur, que podría estar relacionada con conflictos territoriales.

En conversación con Radio Cooperativa, Tohá expresó: «¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación. En algunas ocasiones, en esa zona en particular, la intencionalidad está asociada a disputas por la tierra«. Sin embargo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aclaró que, si bien esa línea de investigación no ha sido descartada, «hasta el momento no contamos con antecedentes» que confirmen la participación de organizaciones criminales vinculadas al ámbito rural en el inicio del fuego.

Además, señaló que la ausencia de una reivindicación explícita no es suficiente para descartar de plano su posible implicación.

Ante estas declaraciones, dirigentes de la Coordinadora se presentaron en la redacción del medio El Austral para expresar su postura. José Santos Millao, presidente de Ad Mapu, manifestó su indignación y declaró: «Los mapuche no estamos involucrados en estos incendios. Es absurdo lo que plantea la clase política. Nosotros no somos ingenuos. El Estado lleva aquí un tiempo, pero nuestro pueblo habita este territorio desde hace 14 mil años. En dictadura, nos reuníamos con la señora Tohá de manera clandestina, y ahora ella nos culpa y nos reprime«.

Millao también expresó su malestar por la falta de participación en la gestión de la emergencia: «Nuestra gente está colaborando en el combate contra el fuego, pero el Estado nos ignora completamente en las coordinaciones. No nos toman en cuenta».

Subrayó que las verdaderas causas de los incendios están en el modelo económico, argumentando que «nuestro planeta arde debido a la explotación desmedida de la naturaleza. En nuestra región, el problema es que reemplazaron el granero de Chile por plantaciones forestales. La raíz de todo es el modelo económico«.

La Coordinadora anunció que exigirá al Gobierno la eliminación de recientes leyes de seguridad y la derogación del Decreto de Ley 701, que, aunque dejó de bonificar a las forestales en 2012, sigue vigente con la obligación de reforestar. Millao recordó que su derogación fue un compromiso del presidente Gabriel Boric. Asimismo, criticó la Ley de Usurpaciones y la Ley Antiterrorista, sosteniendo que ambas criminalizan a las comunidades: «A nuestros presos políticos mapuches los tratan como delincuentes y terroristas, pero nosotros somos más astutos que ellos, por eso seguimos resistiendo después de 500 años».

Finalmente, Millao insistió en la necesidad de poner fin al estado de excepción: «Exigimos la desmilitarización inmediata. No podemos continuar en estas condiciones. Queremos que escuchen nuestros argumentos cara a cara y recorran el territorio para que vean con sus propios ojos cómo funcionan nuestras comunidades. Se habla de un Estado de Derecho, pero lo construyeron sin nosotros, a costa de nuestra sangre. Nosotros tenemos nuestros propios principios, códigos y leyes, pero nunca nos consultan».

Recordemos que se han cumplido más de 1.000 días con Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Medida, además que se implementó el 18 de mayo de 2022, a 66 días a iniciado el gobierno de Gabriel Boric.