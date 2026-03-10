Coquimbo: Prisión preventiva para médico ecuatoriano que emitió 11.880 licencias fraudulentas

"El mayor porcentaje de licencias corresponde a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna", señala la resolución emitida por el magistrado Darío Díaz, quien fijó en 120 días el plazo de la investigación.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva un médico cirujano ecuatoriano, identificado con las iniciales L.R.C.Z., quien está imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos reiterados de emisión de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones, ilícitos que habría perpetrado entre enero de 2023 y junio de 2025, en dicha comuna.

En la audiencia de formalización, el magistrado Darío Díaz ordenó el ingreso en prisión del facultativo por riesgo de fuga, sin fianza. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, «el imputado, médico general sin especialidad registrada en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud, emitió un total de 11.880 licencias médicas electrónicas a través de los operadores I-Med y Medipass, tanto para afiliados a Fonasa (11.239) como isapres (935), bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, creado por el imputado y su madre, con domicilio en la comuna de Coquimbo».

De acuerdo a la investigación, del total de licencias médicas electrónicas emitidas, 275 fueron emitidas en forma presencial y 11.065 de manera remota, constituyéndose el imputado en el mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional, en 2024.

«El mayor porcentaje de licencias corresponde a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna», apunta la resolución.

Además, en dicho contexto, «el imputado emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante los días de reposo; y otras seis licencias a funcionarios públicos que asistieron a casinos de juegos», agrega el fallo.

En tanto, del total de licencias otorgadas por el imputado a pacientes Fonasa, 10.741 fueron tramitadas, generando un pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente por $4.639.802.932.

