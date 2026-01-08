«Corrupción pura y dura»: Condenan a 14 años de cárcel a exalcalde UDI de Algarrobo, José Luis Yáñez

Exjefe comunal fue encontrado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos -en perjuicio de la municipalidad- y lavado de activos, cometidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023: "No fue un error administrativo ni una falta menor: fue el saqueo de recursos municipales por parte de quien debía cuidarlos. Mientras vecinas y vecinos esperan soluciones, el alcalde usó la plata de todos como si fuera propia", cuestionó la diputada de San Antonio, Camila Rojas.

«Corrupción pura y dura»: Condenan a 14 años de cárcel a exalcalde UDI de Algarrobo, José Luis Yáñez
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio sentenció a 10 años de presidio efectivo al exalcalde UDI de Algarrobo, José Luis Yáñez, como autor de malversación de caudales públicos en perjuicio de la municipalidad, y a 4 años por el delito de lavado de activos, cometidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

De esta manera, el exjefe comunal fue condenado a una pena total de 14 años de cárcel, al igual que su expareja, la extesorera municipal, Belén Carrasco. Además, ambos deberán pagar dos multas: una de $2.309 millones y otra -por su autoría en el delito de lavado de activos- de 200 UTM.

Finalmente, el tercer involucrado, Sixto Carrasco (funcionario municipal), fue sentenciado a 3 años y un día de cárcel, más el pago de una multa de $1.516 millones, por su calidad de cómplice del delito de malversación de caudales públicos, a lo que se suman otros 3 años de presidio y otra multa de 200 UTM por lavado de activos.

En tanto, al cierre de esta nota, Radido Biobío consignaba que también se acogió una demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en la cual se condena a los tres involucrados a pagar «de forma solidaria» la suma de $1.154.732.584 «por concepto de daño emergente en favor del fisco de Chile», explicó la jueza Rosa Caballero.

José Luis Yáñez

«Corrupción pura y dura»

Una vez conocida la noticia, la diputada por la zona, Camila Rojas (Frente Amplio), señaló que «lo de Algarrobo es corrupción pura y dura».

«No fue un error administrativo ni una falta menor: fue el saqueo de recursos municipales por parte de quien debía cuidarlos. Mientras vecinas y vecinos esperan soluciones, el alcalde usó la plata de todos como si fuera propia», cuestionó la legisladora.

Para la diputada Rojas, «que hoy exista una condena de 14 años de presidio por malversación de caudales públicos y lavado de activos, es lo mínimo que corresponde, porque el daño no solo es económico: es un golpe brutal a la confianza pública en toda la provincia de San Antonio».

«Aquí no caben relativizaciones ni empates políticos. Las penas deben cumplirse efectivamente y el Estado tiene que endurecer los controles, porque quien roba desde un cargo público no traiciona a un partido, traiciona a su comuna», agregó la parlamentaria.

Sigue leyendo sobre este caso:

Millonario desfalco en Algarrobo: Alcalde Yáñez (UDI) utilizó dinero defraudado para financiar romántico viaje a Europa con la tesorera municipal

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Exalcalde UDI de Algarrobo es declarado culpable de malversación de fondos públicos y lavado de activos: Monto defraudado supera los $1.160 millones

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Former UDI Mayor of Algarrobo Found Guilty of Embezzlement and Money Laundering: Fraud Amounts Exceed $1.16 Billion

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

"Gobernanza fraudulenta": Exalcalde exPS de Rancagua, Juan Godoy, es declarado culpable por cohecho agravado y fraude al fisco

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Condenan a exDideco de Vitacura que admitió entregar sobres con $5 millones municipales al exalcalde Torrealba

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Exalcalde de Panguipulli inhabilitado por 5 años sigue en la Municipalidad de Los Lagos como asesor de turismo

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Condena de 17 años a exdirector de la PDI: Cordero habla de señal “clara y proporcional” contra la corrupción

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Valparaíso: 14 años de cárcel para sujeto que disparó contra personas que estaban en actividad del Carnaval Mil Tambores en el Cerro Polanco

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Cae el exjefe de la PDI: Héctor Espinosa culpable por malversación, falsificación y lavado; su esposa, por lavado culposo

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Revés para la derecha: Corte desafuera a Joaquín Lavín por presunta corrupción

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano