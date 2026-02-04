Corte confirma sobreseimiento de Hassan Akram en querellas de Claudio Crespo

Este martes 3 de febrero, el abogado Mauricio Daza, confirmó a través de sus redes sociales el sobreseimiento definitivo de Hassan Akram, tras dos querellas por injurias presentadas por el polémico excarabinero, Claudio Crespo.

Se trataba de dos querellas por supuestas injurias presentadas por Claudio Crespo contra Hassan Akram, tras las críticas contra Carabineros por parte del abogado. Sin embargo, el fallo dejó firme que no hubo delito, cerrando de forma definitiva la vía penal.

En conversación con El Ciudadano, Mauricio Daza declaró que el sobreseimiento constituye una buena noticia para la libertad de opinión y de información en nuestro país. Además, el abogado explicó que las querellas fueron interpuestas en el contexto de opiniones entregadas por Akram en el programa La voz de los que sobran, donde cuestionó duramente al exteniente coronel de Carabineros en relación con su participación, como funcionario público, en la represión de manifestaciones durante el estallido social.

“Específicamente se tratan de comentarios relativos a la conducta de Crespo vinculados a los hechos que terminaron con las graves lesiones que sufrió Gustavo Gatica, y además en relación con la revelación de imágenes de la cámara GoPro de Claudio Crespo cuándo se desempeñaba como parte de las fuerzas de Carabineros en el contexto de las manifestaciones vinculadas al estallido”, señaló.

Para Daza, las acciones judiciales contra Akram, fueron usadas como un intento de amedrentamiento o castigo a la crítica, especialmente si se considera el cuestionado historial de Crespo en la institución.

“Ganamos: finalmente la Corte confirmó la decisión de sobreseer definitivamente a Hassan Akram de dos querellas por supuestas injurias presentadas por Claudio Crespo. Un claro intento de acallar y “castigar” las críticas a su cuestionable paso por Carabineros. Esta vez no Crespo…”, declaró Daza a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que Claudio Crespo es un exoficial de Carabineros cuestionado por su actuación durante el estallido social de 2019. Recientemente, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago estableció que fue quien ocasionó las lesiones oculares sufridas por Gustavo Gatica, aunque lo absolvió del delito de apremios ilegítimos al estimar que actuó en legítima defensa.

Para Daza, la libertad de opinión y de expresión conlleva la posibilidad de que la ciudadanía pueda cuestionar las acciones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que este derecho debe resguardarse incluso cuando los cuestionamientos se plantean de manera dura y directa, y aunque resulten molestos para quienes los reciben.

En esa línea, Daza recordó que existen sentencias dictadas contra el Estado de Chile, donde se han establecido graves incumplimientos a la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de nuestro país vinculados precisamente, a la libertad de opinión e información.

“Incluso se ha ordenado por parte de la Corte Interamericana al Estado de Chile, que debe eliminar todo tipo de persecución penal, en relación a expresiones en las cuales se critique la actuación de funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, que es precisamente lo que ocurrió en el caso de Hassan Akram en relación a las críticas que se formularon de manera bastante dura y fundada a Claudio Crespo en su labor, como Carabinero”, agregó.

Por último, Daza cuestionó las verdaderas intenciones tras las querellas de Crespo:

“Tengo la convicción que Claudio Crespo, más que tratar de buscar el resguardo de su honra, trató de amedrentar y castigar a quienes lo cuestionan en relación a su conducta como carabinero en el contexto del estallido”, concluyó.

La decisión judicial vuelve a tensionar el uso de la vía penal para responder a críticas políticas y sociales. En un escenario de alta sensibilidad por el rol de Carabineros durante el estallido social, el fallo refuerza estándares de libertad de expresión.