Corte de Valdivia acoge recurso de amparo contra carabineros por golpiza a adolescente en manifestación

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sede de Los Ríos, por la afectación a la libertad personal y a la seguridad individual del adolescente de 15 años de iniciales C.G.H., en el marco de una manifestación pública desarrollada el 31 de mayo pasado.

La detención ilegal y arbitraria del adolescente se llevó a cabo en el contexto de una marcha en rechazo al proyecto de modificación curricular que dejaría la asignatura de historia como optativa para terceros y cuartos medios.

Allí, el adolescente fue abofeteado en tres ocasiones por un efectivo policial, por lo que intentó escapar, siendo alcanzado y tomado por el cuello, luego cayó al piso adonde siguió siendo golpeado.

Además de los múltiples golpes recibidos, al joven de 15 años no le informaron los motivos de su detención, no le leyeron sus derechos, no grabaron el procedimiento y no le avisaron a sus padres o adultos responsables.

Todos estos actos constituyen un trato no acorde con la Convención de Derechos del Niño y se alejan del protocolo de mantenimiento del orden público de Carabineros de Chile.

El tribunal ordenó a la Prefectura de Fuerzas Especiales de Valdivia efectuar los procedimientos policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente. Asimismo dispuso que Carabineros debe informar el resultado de la investigación administrativa que se realice para establecer las responsabilidades del caso.

Fuente: INDH