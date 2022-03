Corte rechaza sobreseimiento a ex alcalde San Ramón por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

La Corte de San Miguel rechazó este jueves la solicitud de la defensa del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, para un sobreseimiento definitivo parcial de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Tras alegato abogada asesora @fiscalia_RMSur Karen Acevedo Corte San Miguel rechazó solicitud defensa ex alcalde San Ramón que buscaba sobreseimiento definitivo parcial de delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en causa de Fiscal Jefe Delitos Generales Víctor Núñez — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) March 24, 2022

En julio del año pasado, el Juzgado de Garantía de Santiago había decretado la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex alcalde de San Ramón, por representar «un peligro para la seguridad de la sociedad».

A juicio de la ministra Mariela Hernández, los ilícitos cometidos por el ex alcalde de San Ramón no son «cualquier delito, son delitos cometidos en el ejercicio de una función pública y no un cargo menor».

En esa línea, consideró que «son estos delitos los que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema. El daño que se le hace al Estado de Derecho no es posible cuantificar. Claramente son delitos de corrupción», cita El Mostrador.

Aguilera enfrentó los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016; y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.

Durante su formalización el año pasado, el fiscal Víctor Nuñez de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que «los depósitos en efectivo descritos en las dos cuentas señaladas acumulan un incremento patrimonial injustificado que asciende a 263.818.500 entre enero del año 2013 a septiembre del año 2017».