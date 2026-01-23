Corte Suprema acogió querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, quien está siendo indagada por diversas irregularidades vinculadas con causas tramitadas en el máximo tribunal.

En su sentencia (rol 57.330-2025) la Segunda Sala -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y la ministra María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo- consideró que se cumplen los requisitos legales «y que los antecedentes aportados tienen seriedad y verosimilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes».

De esta manera, la Fiscalía quedó en condiciones para solicitar la orden de arresto y formalización de la exjueza por los delitos de cohecho y lavado de activos.

