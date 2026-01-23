Corte Suprema acogió querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

De esta manera, la Fiscalía quedó en condiciones para solicitar la orden de arresto y formalización de la exjueza por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Corte Suprema acogió querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, quien está siendo indagada por diversas irregularidades vinculadas con causas tramitadas en el máximo tribunal.

En su sentencia (rol 57.330-2025) la Segunda Sala -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y la ministra María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo- consideró que se cumplen los requisitos legales «y que los antecedentes aportados tienen seriedad y verosimilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes».

De esta manera, la Fiscalía quedó en condiciones para solicitar la orden de arresto y formalización de la exjueza por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Lee el fallo completo AQUÍ

Noticia en desarrollo. Continúa leyendo sobre este tema:

Abogado Lagos reconoce coimas en «trama bielorrusa» y deja a Ángela Vivanco al borde de la formalización

Exdiputado Silber, «cooperador eficaz» en la trama bielorrusa, revela plan de Vivanco para inhabilitar a otros ministros y tomar el control de su sala en la Suprema

Vivanco declaró por caso «Muñeca Bierlorrusa» y negó haber recibido pagos: «No hice nada ilícito mientras estaba en el Poder Judicial»

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Corte de Santiago acoge querella contra exministra Vivanco: "Es plausible inferir que recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer intereses de CBM"

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Fiscalía: $57 millones de compañía bielorrusa habrían llegado a esposo de Ángela Vivanco

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Exministra imputada: red ligada a Ángela Vivanco será formalizada por cohecho y lavado de activos

Hace 3 meses
Absalón Opazo

CDE amplía querella contra Ángela Vivanco en la trama bielorrusa y promete perseguir a todos los funcionarios involucrados

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Vivanco apuesta el todo o nada en la Suprema: apela para revertir el antejuicio

Hace 1 mes
Absalón Opazo

“Muñeca Bielorrusa”: La querella del CDE contra Lagos, Vargas, Yáber y Migueles, pareja de la exSuprema, Ángela Vivanco 

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Ángela Vivanco se dice “víctima”, pero relatores describen presiones, saltos en la fila y maniobras irregulares

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Cohecho agravado, soborno y lavado de activos: Justicia declara admisible querella de Codelco contra exjueza Vivanco y demás involucrados en trama "Muñeca Bielorrusa"

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Textos de exministro Muñoz salpican a Vivanco, Simpertigue, Lagos y Vargas en fallo clave que destrabó proyecto Eco Egaña

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano