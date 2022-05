Corte Suprema admitió recurso de hijo de asesinado edecán naval de Allende contra estatua de Merino en Valparaíso

La Corte Suprema acogió un recurso de apelación presentado por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, en representación de Pedro Araya Corominas, hijo del capitán Arturo Araya Peeters, edecán naval del Presidente Salvador Allende, asesinado en julio de 1973.

Según consignó Radio Valentín Letelier de Valparaíso, la presentación judicial busca revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisible una acción constitucional de protección que pide la remoción de la estatua del golpista y genocida almirante José Toribio Merino, levantada en el frontis del Museo Marítimo de la ciudad-puerto.

El recurso está dirigido también hacia la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza. Al respecto, Pedro Araya declaró a la citada emisora que «resulta inaceptable que después de tantos años de terminada la dictadura, se mantengan homenajes a personajes como Merino, responsable de las violaciones a los derechos humanos durante ese período, pero también responsable de colaborar con grupos de ultraderecha en una serie de actos criminales tendientes a crear caos y descontento en el período previo».

«Merino además es responsable de amotinarse contra el legítimo Comandante en Jefe de la institución y usurpar el mando de la Armada para gatillar el golpe de Estado. No es comprensible que este nuevo gobierno siga tolerando este tipo de burlas a los derechos humanos y a la democracia», agregó el hijo del comandante Araya.

El abogado Rendón, por su parte, dijo que ya tuvieron oportunidad de reunirse con la ministra de Defensa, Maya Fernández, en quien vieron una muy buena disposición para solucionar este tema que se arrastra por largos años.

«También hemos conocido declaraciones positivas en relación al caso de la ministra Ríos. Nos queda la impresión que el problema no son ellas, sino que al igual que en la mantención del imputado general Yáñez al mando de Carabineros o en la no reintegración a las FFAA de los denunciantes de corrupción, el obstáculo es directamente el Presidente Boric. Esperamos que este recurso sea una herramienta que le ayude a tomar las decisiones que corresponden y que ya no pueden esperar más», dijo Rendón a la radio universitaria porteña.