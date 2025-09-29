Corte Suprema confirma desafuero de diputado Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

Parlamentario es acusado de promover la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios, a una sola persona, más de 100 millones de pesos.

Corte Suprema confirma desafuero de diputado Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En decisión dividida, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, acusado por el presunto delito de fraude al fisco.

Recordemos que tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Regional de Aysén pidió el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto.

En específico, el fiscal regional Luis Contreras ingresó la solicitud en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, como parte de una investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC).

El parlamentario es acusado de promover la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios, a una sola persona, más de 100 millones de pesos.

Insistirá en su candidatura

En tanto, en declaraciones a Radio Cooperativa, Calisto aseguró que mantendrá su candidatura al Senado, como parte de la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).

«Estamos convencidos que luego de este proceso vamos a poder transparentar, pero lo más importante es que el Servel ha ratificado nuestra candidatura al Senado de la República en representación de la región de Aysén», dijo Calisto, enfatizando que en tribunales buscarán «esclarecer estos hechos de los cuales se nos han imputado (…) nosotros somos los más interesados que esto se aclare».

Noticia en Desarrollo. Continúa leyendo sobre este caso:

El desafuero de Miguel Ángel Calisto (Demócratas) acusado de fraude al fisco: Organización revela prontuario del diputado “salmonero”

Luz verde a desafuero de diputado de Demócratas Miguel Ángel Calisto: Lo investigan por fraude al fisco

Tras querella del CDE: Fiscalía pide desafuero de diputado Miguel Angel Calisto de Demócratas

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Luz verde a desafuero de diputado de Demócratas Miguel Ángel Calisto: Lo investigan por fraude al fisco

Hace 2 meses
El Ciudadano

Tras querella del CDE: Fiscalía pide desafuero de diputado Miguel Angel Calisto de Demócratas

Hace 3 meses
El Ciudadano

El desafuero de Miguel Ángel Calisto (Demócratas) acusado de fraude al fisco: Organización revela prontuario del diputado “salmonero”

Hace 2 meses
El Ciudadano

A pesar del desafuero, Calisto anuncia candidatura independiente al Senado mientras Demócratas insiste en su “presunción de inocencia”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Con Lavín Jr. y Calisto, siete diputados son investigados por diversos delitos: Proyecto busca suspender dieta a desaforados

Hace 3 meses
El Ciudadano

“¿Un parlamentario salmonero en un partido verde?”: Las duras críticas a colectividad de Mulet por candidatura a senador de Calisto 

Hace 1 mes
El Ciudadano

Tras desafuero de diputado Calisto: Senadora Fabiola Campillai pide discutir proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 2 meses
El Ciudadano

Parlamentarios desaforados: ¿Por qué les seguimos pagando?

Hace 2 meses
El Ciudadano

Por fraude al Fisco: Consejo de Defensa del Estado se querella contra Miguel Ángel Calisto, diputado de Demócratas

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano