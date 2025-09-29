Corte Suprema confirma desafuero de diputado Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

En decisión dividida, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, acusado por el presunto delito de fraude al fisco.

Recordemos que tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Regional de Aysén pidió el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto.

En específico, el fiscal regional Luis Contreras ingresó la solicitud en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, como parte de una investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC).

El parlamentario es acusado de promover la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios, a una sola persona, más de 100 millones de pesos.

Insistirá en su candidatura

En tanto, en declaraciones a Radio Cooperativa, Calisto aseguró que mantendrá su candidatura al Senado, como parte de la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).

«Estamos convencidos que luego de este proceso vamos a poder transparentar, pero lo más importante es que el Servel ha ratificado nuestra candidatura al Senado de la República en representación de la región de Aysén», dijo Calisto, enfatizando que en tribunales buscarán «esclarecer estos hechos de los cuales se nos han imputado (…) nosotros somos los más interesados que esto se aclare».

