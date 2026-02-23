Corte Suprema confirma desafuero de Joaquín Lavín León por fraude al fisco y otros delitos

Diputado de Derecha y marido de la exalcaldesa UDI de Maipú, Cathy Barriga, está acusado además de tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Corte Suprema confirma desafuero de Joaquín Lavín León por fraude al fisco y otros delitos
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Corte Suprema confirmó este lunes 23/2 la sentencia que acogió el desafuero del diputado Joaquín Lavín, quien ahora podrá ser procesado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

En tanto, el Pleno del máximo tribunal -en decisión dividida- rechazó la petición respecto de delitos tributarios, revocando de esa manera el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido la petición inicial.

Según consignó el boletín del Poder Judicial, el fallo íntegro será redactado y comunicado en los próximos días.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

Develan el ‘Modo Lavín Jr.’: La red que usó fondos públicos para negocios privados, fraude millonario y maquinaria política

Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

