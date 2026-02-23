Corte Suprema confirma desafuero de Joaquín Lavín León por fraude al fisco y otros delitos

La Corte Suprema confirmó este lunes 23/2 la sentencia que acogió el desafuero del diputado Joaquín Lavín, quien ahora podrá ser procesado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

En tanto, el Pleno del máximo tribunal -en decisión dividida- rechazó la petición respecto de delitos tributarios, revocando de esa manera el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido la petición inicial.

Según consignó el boletín del Poder Judicial, el fallo íntegro será redactado y comunicado en los próximos días.

🔴 EN VIVO: Corte Suprema confirma sentencia que acogió desafuero de diputado Joaquín Lavín León.



🎥 https://t.co/YYB2ZmapBN pic.twitter.com/LH2oikckTP — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 23, 2026

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

El Ciudadano