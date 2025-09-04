Corte Suprema inició proceso de «cuaderno de remoción» a ministro Antonio Ulloa por vínculos con Hermosilla

Durante esta jornada, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, firmó la resolución de inicio del ‘cuaderno de remoción’ en contra del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, quien -recordamos- apareció en los chats del abogado Luis Hermosilla.

Según se informó desde el Poder Judicial, el secretario (s) del máximo tribunal, Marcelo Doëring, ya notificó al integrante del tribunal de alzada.

«Por lo tanto, desde hoy 03 de septiembre comienza el plazo de cinco días para que el ministro presente su informe. Luego de esta entrega, el presidente del máximo tribunal deberá citar a audiencia de pleno para escuchar alegatos y resolver», agregaron desde el PJ en un breve comunicado publicado en su web institucional.

Tras revelarse el denominado «Caso Audios», Ulloa admitió que le enviaba actas reservadas a Luis Hermosilla, en las cuales se incluían nombres de candidatos a cargos superiores en el poder judicial, y las votaciones que obtuvieron, entre otras informaciones, algunas de carácter reservado.

