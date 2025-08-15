Hermosilla, Ulloa y Vivanco: la historia detrás del conservador de Chillán y los $25 millones

Nuevos antecedentes judiciales han surgido en torno a las relaciones entre el abogado Luis Hermosilla, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Los vínculos de este grupo son motivo de escrutinio por su posible influencia en la designación de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán, así como en el nombramiento de la jueza Paulina Gallardo, quien votó a favor de su postulación.

Un reportaje publicado por CIPER reveló que a pocos días después de haber asumido el cargo Najle transfirió $25 millones al esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles.

Este pago según documentó inicialmente por LaBot, se efectuó a través de cinco depósitos de $5 millones cada uno, en un periodo comprendido entre el 17 y 19 de julio de 2023, apenas 35 días después de que Najle fuera nominado en la terna final para el puesto.

Polémico nombramiento de Yamil Najle

El 13 de mayo de 2024, la Corte de Apelaciones de Chillán definió la terna para cubrir la vacante de Conservador de Bienes Raíces. Yamil Najle, entonces conservador de Cauquenes, aparecía en tercer lugar, pero su experiencia en el cargo lo posicionaba como favorito frente a los otros dos postulantes, Pedro Luis Parra y César Andrés Suárez, quienes solo habían ejercido como notarios.

Sin embargo, lo llamativo es que entre los 15 preseleccionados había otros tres candidatos con experiencia como conservadores, pero ninguno quedó en la terna final. La ministra Paulina Gallardo, quien votó a favor de Najle, hoy día está bajo investigación debido a que su llegada a la Corte de Chillán habría sido impulsada por Antonio Ulloa y Luis Hermosilla, tal y como se puede apreciar en los chats entre ambos revelados por CIPER.

Estos registros muestran gestiones para favorecer la nominación de Gallardo en 2020, incluyendo el envío de su currículum y mensajes donde la jueza pedía apoyo para contrarrestar supuestos rumores sobre su tendencia política

Los vínculos entre Ulloa, Vivanco y Najle

La conexión entre estos actores no termina ahí. Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, ha reconocido públicamente su cercanía con Ulloa y ha admitido que Najle ha estado presente en celebraciones de su cumpleaños, junto al magistrado.

«A mis cumpleaños han llegado a veces personas que están con los invitados. Y Antonio Ulloa es muy amigo de Mario Vargas Cociña y muchas veces anda con él, incluso con él y la mujer. No todos los que han estado en cumpleaños míos son amistades estrechas», declaró a CIPER.

Respecto a las transferencias de Najle a su esposo, Vivanco explicó que «Gonzalo presta servicios para las empresas del señor Najle y su familia desde 2022 hasta la fecha, con boletas de honorarios. Las sumas y conceptos los desconozco».

“Conocí a Najle en Talca, en una comida en 2021”, subrayó.

Ulloa bajo investigación y el caso de la jueza Gallardo

Antonio Ulloa enfrenta actualmente un cuaderno de remoción en la Corte Suprema, luego de que se descubriera que filtró actas de nominaciones judiciales al abogado Luis Hermosilla., quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado en el denominado «Caso Audios», como autor de delitos consumados de lavado de activos, soborno reiterado y declaraciones tributarias falsas.

Según la investigación, Ulloa y Hermosilla habrían impulsado el nombramiento de al menos 10 cargos dentro del Poder Judicial, incluyendo el de Paulina Gallardo en la Corte de Chillán.

Gallardo, consultada por CIPER a través de la oficina de prensa del Poder Judicial, se negó a referirse al caso. Lo mismo hizo Ulloa, mientras que Najle declinó responder si el magistrado tuvo injerencia en su designación.

Otro nombramiento apoyado por Ulloa y Hermosilla

Según el reportaje otro magistrado vinmculado con Ulloa y Hermosilla, habría beneficiado a Najle en el pasado.

En 2023, la Corte de Talca revocó la designación de Najle como conservador interino de Linares, debido a que acumulaba el cargo junto al de Cauquenes, lo que fue considerado una falta a la probidad.

El fallo reprochó tanto al juez que lo nombró, Alejandro Sumonte, como al propio Najle:

«Se observa al juez don Alejandro Sumonte Verdejo por la inconveniente designación efectuada, y al conservador señor Najle Alé por haber aceptado el cargo en esas condiciones».

No obstante, el único ministro que se opuso a esta sanción fue Germán Bernales, cuyo nombramiento habría sido respaldado por Ulloa, según se evidencia en los chats con Hermosilla.

Tanto su designación como la de Paulina Gallardo, forman parte de la investigación que inició la fiscalía de O’Higgins y que en la actualidad está a cargo de la fiscalía de Valparaíso.