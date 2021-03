Crece clamor por acusar constitucionalmente a Piñera y Paris ante crisis sanitaria generada por mal manejo de la pandemia

La propuesta de presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera yel ministro de Salud, Enrique Paris, por el mal manejo de la pandemia de Covid-19 que ha sumergido al país en una profunda crisis sanitaria, cobra más fuerza entre el sector político y la ciudadanía.

A pesar de haber implementado un proceso de vacunación, el gobierno es cuestionado por presentar una falsa sensación de seguridad que contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando el sistema de salud.

Asimismo, desde La Moneda hicieron oídos sordos a las recomendaciones del Colmed y la comunidad de científicos y expertos que llamaron a no bajar la guardia y mantener las restricciones sanitarias y de movilidad, y que plantearon además que el proceso de inoculación debía ir acompañado de cuarentenas, de un plan coordinado y, sobre todo, de un claro mensaje a la población de que las vacunas no sustituyen las medidas sanitarias para evitar la propagación de los contagios.

Tanto Sebastián Pinera como Enrique Paris insistieron en mantener abiertos los aeropuertos, reactivar la actividad comercial y las clases presenciales y continuar con los permisos de vacaciones, a pesar de la amenaza latente de una segunda ola, que finalmente se produjo; registrando una media de 6.000 nuevos casos diarios de Covid-19, llevando al límite la capacidad hospitalaria y la ocupación de camas críticas.

Incluso, artículos de medios estadounidenses como el New York Times y el Washington Post,publicaron sendos artículos en los que advirtieron que una rápida vacunación no asegura el control de la emergencia y que Chile se ha convertido en un ejemplo mundial sobre el mal manejo de la pandemia.

Ante estas críticas, el ministro Paris Paris deslizó una conspiración por parte de estos medios y aseguró que están equivocados.

La mansa perso!



Ministro Paris sobre el experto de Harvard, dice que es casi una conspiración y que el Washington Post y New York Times MIENTEN. 🤣



Yo creo que la #AcusaciónConstitucional es ahora. pic.twitter.com/O5LHfQBi1M — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) March 31, 2021

“Hoy día curiosamente el Washington Post y el New York Times, ambos, se ponen de acuerdo parece para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad. Nosotros si no hubiésemos vacunado, qué nos habrían dicho (…) Si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado 100 veces más”, afirmó esta mañana junto a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, cuando recibió unnuevo cargamento de 360 mil de vacunas Pfizer-BioNTech.

Acusación Constitucional

Este martes, el diputado del movimiento UNIR, perteneciente al Frente Amplio, Marcelo Díaz, llamó a la oposición a evaluar «seriamente» una eventual acusación constitucional en contra del mandatario.

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el parlamentario comentó que «la profunda crisis sanitaria, social y económica que enfrentamos no es un accidente ni un hecho fortuito. Hay responsabilidad, sin duda, en la forma en que se ha conducido el país frente a la pandemia».

«En efecto, el manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido desastrosa e incluso temeraria. Abrieron los casinos, malls, insistieron en el retorno a clases presenciales, permitieron cultos religiosos y desplazamientos masivos en vacaciones. Siempre pusieron por delante la economía antes que la salud de las y los chilenos», añadió.

En esa línea, además acusó que «todo esto, acompañado de una política de riego por goteo, negándose una y otra vez a establecer los apoyos reales que las familias necesitan. No se ha extendido el postnatal de emergencia, no hay renta universal de emergencia y todas las ayudas están llenas de tantos filtros produciendo una profunda frustración en miles chilenos que no han recibido nada».

Es por eso que planteó que «si no hubiésemos aprobado los retiros del 10% (sabiendo el costo que tiene para las futuras pensiones) muchos no tendrían nada. Es esto lo que nos tiene en este estado de alarma nacional que además incluye una grave alza de contagios y un sistema de salud al borde del colapso».

8. He sabido que tanto en el sector público como en el privado se han dado instrucciones de no reanimar a pacientes con pocas expectativas de vida que son trasladados a centros asistenciales para evitar colapsar aún más los centros hospitalarios. — Marcelo Díaz (@marcelodiazd) March 30, 2021

«He sabido que tanto en el sector público como en el privado se han dado instrucciones de no reanimar a pacientes con pocas expectativas de vida que son trasladados a centros asistenciales para evitar colapsar aún más los centros hospitalarios, denunció el parlamentario.

11. Ante esto, es nuestra obligación como oposición evaluar seriamente una Acusación Constitucional en contra del Presidente Piñera quien sin duda tiene una responsabilidad principal en esta realidad que afecta tan gravemente a Chile. — Marcelo Díaz (@marcelodiazd) March 30, 2021

«Ante esto, es nuestra obligación como oposición evaluar seriamente una Acusación Constitucional en contra del Presidente Piñera quien sin duda tiene una responsabilidad principal en esta realidad que afecta tan gravemente a Chile», planteó.

Por su parte, la aspirante a la Gobernación Regional por el Frente Amplio, Karina Oliva, también afirmó que el mandatario es responsable de la situación de riesgo sanitario y del colapso del sistema de salud ocasionado por el aumento de contagios de coronavirus , “por lo que se debiera considerar seriamente una acusación constitucional”

«Estamos en el peor escenario de la pandemia y vemos que el gobierno no es capaz de tomar medidas que apoyen realmente a la gente”, afirmó, citada por El Desconcierto.

La candidata frenteamplista criticó que “no es posible que nuevamente el gobierno no garantice las condiciones mínimas de vida para que la gente se quede en casa durante la cuarentena».

«En 2020, la administración de Piñera llegó tarde para apoyar a las familias, hoy no hay excusas”, dubrayó.

A su juicio, le exigió al gobierno activar el Renta Básica de Emergencia de 500 mil pesos y apoyar el tercer retiro del 10% de las AFP.

“Es urgente que el gobierno active la propuesta de Renta Básica de Emergencia para que la gente no asuma el riesgo de contagiarse porque no tiene que comer. El presidente ha sido más decidido en cuidar los intereses de los casinos Enjoy antes que ser responsable con la gente. Debe estar a la altura del cargo”.

Asimismo, el diputado Leo Soto (PS) exigió la renuncia del ministro de Salud, Enrique Paris, debido a su mal manejo de la pandemia de Covid-19-

El responsable de los contagios fuera de control, el frenazo económico del país y el aplazamiento de elecciones, tiene nombre y apellido: Enrique Paris.

Debe haber nueva estrategia con nuevo ministro.

El Ministro Paris debe renunciar o presentaremos una #AcusaciónConstitucional — Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) March 31, 2021

Clamor en las redes

La etiqueta #AcusaciónConstitucional se ha mantenido durante la jornada de este miércoles entre las principales tendencias de la red social Twitter, como muestra del clamor de la ciudadanía porque el gobierno de Piñera asuma su responsabilidad en el mal manejo de la emergencia sanitaria.

Ya pues!!! No se quede en las palabras y vaya juntando los votos para la #AcusaciónConstitucional los chilenos de a pie no podemos seguir esperando que alguno de ustedes se ponga los pantalones. Hasta ahora tenemos la sensación de que se los han bajado demasiado tiempo. — Ximena (@Polloyta96) March 31, 2021

Varios usuarios han insistido en la necesidad de que los parlamentarios se pongan de lado del casi millón de personas contagiados contagiadas, los 30 mil fallecidos y las miles familias afectadas por la pandemia, y aprueben la acusaci{on constitucional.

Si no hay #AcusaciónConstitucional el congreso se convierte en cómplice de generar hambre y muerte en una pandemia administrada. Terminemos con la impunidad. — ARRISON INZUNZA (@arrinzunza) March 31, 2021

Incluso algunos, llamaron al Congreso a no convertirse en cómplice de generar hambre y muerte en el país.

Es que está wea que sucedió no es de izquierda ni derecha.

Es una negligencia de un presidente corrupto que va más allá de sectores políticos.

Hasta la derecha se beneficiaría si sacarán a Piñera de la moneda.#AcusaciónConstitucional — Pichula creizi (@ratatacrazy) March 31, 2021

Sin embargo, Sebastián Piñera, una vez más hace oído sordo a las críticas y desestimó una eventual acusación constitucional en su contra.

“Mi preocupación como Presidente de todos los chilenos es cuidar su salud, cuidar su vida y proteger su familia, sus ingresos, sus empleos y calidad de vida. Nada ni nadie nos va a desviar de ese propósito”, señaló.