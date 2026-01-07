Crías de gaviota dominicana arrojadas al vacío sobreviven: hay detenidos tras caso viral de maltrato animal

La escena dura 48 segundos, pero fue suficiente para desatar indignación por un caso de maltrato animal: crías de gaviota dominicana arrojadas al vacío desde un edificio, mientras aves adultas intentaban acercarse y proteger a sus polluelos. El hecho, ocurrido en Maitencillo (Puchuncaví, región de Valparaíso), activó diligencias policiales y coordinaciones con organismos públicos. Según información policial reportada, este miércoles Carabineros confirmó la detención de las y los presuntos autores y, más tarde, se informó que las crías fueron halladas con vida y quedaron bajo resguardo tras gestiones del SAG.

Crías de gaviota dominicana arrojadas al vacío: qué se sabe del caso

El video —ampliamente replicado en redes— muestra a un hombre arrojando a los polluelos desde una terraza/azotea, mientras una mujer usa unas varillas para ahuyentar a las aves adultas que se aproximaban en defensa de las crías. El registro fue asociado al Condominio Entre Lomas, en Maitencillo, y la difusión generó denuncias y presión pública para que se investigara un posible caso de maltrato animal.

Según informaron medios locales, personal de la Tenencia Maitencillo concurrió al lugar para verificar antecedentes y, tras diligencias coordinadas con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y veterinarias de la comuna, se logró identificar y detener a quienes aparecen como presuntos responsables. La detención se habría concretado la tarde del martes y, por instrucción de Fiscalía, ambas personas quedaron en libertad, pero citadas a un tribunal, según informó Radio Bío bío.

El capitán César Uribe, jefe de la Subcomisaría (T) Puchuncaví, entrega detalles de la detención de un hombre y una mujer por lanzar crías de gaviotas desde el techo de un condominio en Maitencillo. pic.twitter.com/wl16BpNYOD — Sitio del Suceso SDS (@sitiodelsuceso) January 7, 2026

Crías de gaviota dominicana bajo resguardo: intervención del SAG

Pese a la crudeza del registro, el desenlace abrió un margen de alivio. Conforme a lo reportado, el trabajo del SAG permitió ubicar a las crías de gaviota dominicana con vida en un domicilio del sector. Se indicó que estaban en buenas condiciones de salud y quedaron bajo resguardo, lo que permite evaluar su recuperación y manejo conforme a protocolos de fauna silvestre.

Están vivos los polluelos de gaviotas que tiraron en Maitencillo 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/cudjgguOUQ — María José Peña (@mjpenamartinez) January 7, 2026

La situación también vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad social frente a especies que conviven con zonas urbanas y costeras. La gaviota dominicana (Larus dominicanus) es una de las más comunes y de mayor tamaño en las costas chilenas; anida en sectores cercanos al mar —acantilados, pendientes, islotes, roqueríos— y, ocasionalmente, en techumbres. En ese contexto, la protección de sus crías no es un “detalle ambiental”: forma parte de un estándar mínimo de convivencia y cuidado hacia la vida silvestre.

Con detenidos y una investigación en curso, el caso deja una señal nítida: la violencia contra animales no es “una broma” ni un contenido para redes, y debe enfrentarse con acción institucional, educación y sanciones cuando corresponda, siempre resguardando el debido proceso.