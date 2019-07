Crisis en Cementerio de Playa Ancha: Autoridades llaman «a la tranquilidad» tras hechos de violencia contra funcionarios

Esta semana, la Seremi de Salud Regional prohibió al Cementerio de Playa Ancha, en Valparaíso, realizar funerales en sus dependencias debido a una serie de irregularidades, como no contar con un sistema eficaz para el drenaje de aguas de sarcófagos y el mal manejo de residuos sólidos, entre otros.

Ante la situación, un grupo de familiares entró a la fuerza a las oficinas administrativas del recinto, en busca de respuestas en cuanto al estado de sus deudos, puntualmente los ubicados en el Parque El Consuelo que fue cerrado por supuestas filtraciones de agua, registrándose algunas agresiones y golpes contra los trabajadores del cementerio, incluyendo el director.

Según testigos, el grupo entró violentamente y rompiendo una de las puertas, exigiendo que el director se hiciera presente. Ante esto, el administrador que estaba en el lugar dijo que se reuniría uno por uno con los manifestantes, cuestión que no fue bien recibida, continuando las protestas. Finalmente, Carabineros tuvo que mediar en la situación, promoviendo una junta masiva entre el grupo y los funcionarios del cementerio en un espacio similar a un salón, ubicado en las dependencias.

En dicha reunión, se acordó que el próximo martes asistirán en conjunto al Seremi de Salud, pues la principal demanda de los familiares, es que se puedan abrir las tumbas para ver el estado de los cuerpos, consignaron medios locales.

Además de condenar los actos de violencia que afectaron a funcionarios municipales del Cementerio Nº3 de Playa Ancha, Marcelo Garrido, Gerente General de la Corporación Municipal de Valparaíso -de quien depende el camposanto-, hizo un llamado a la tranquilidad respecto a las sepultaciones realizadas en el parque privado “El Consuelo” al asegurar que “ninguna persona que haya hecho una compra va a ver afectada su propiedad, ni la idea de mantener a sus familiares y seres queridos en su espacio. Cualquier dificultad que pudiera existir a futuro entre la Corporación y el concesionario se resolverán en las instancias que correspondan”.

En relación al estado de mantención de las sepulturas de ambos parques, ya fue presentada la documentación que da cuenta de los avances en los estudios a la Seremia de Salud. Así lo detalló Garrido quien detalló que “se presentaron estudios realizados el 2016 sobre la condición del suelo y sobre el drenaje, evidentemente por problemas de diseño, tanto en el parque construido el 2005 como en el parque construido el 2015, hay problemas de diseño y por lo tanto van a ser corregidos”.

La autoridad de la corporación porteña fue enfática al asegurar que “la posibilidad de que las familias revisen el estado de las sepultaciones, es algo que tenemos que planificar. Cada una de esas tareas, de esas operaciones tardan alrededor de dos horas y tienen que ser en un horario que programemos con cada una de las familias que tengan la intención de revisar las sepultaciones”.

Por su parte, el director (s) de Cementerios, Julio Zúñiga, trasparentó que “a pesar de las múltiples presentaciones que hemos hecho, el Seremi de Salud no nos ha dado respuesta. Seguimos esperando y le pedí ayuda al diputado Andrés Celis, que estuvo acompañando a la gente, para empujar la solución. Nos tenemos que hacer cargo de esto, no somos ajenos al dolor de las personas de Valparaíso pero necesitamos del apoyo de todas las entidades de Gobierno para poder solucionar, ya que no es un problema fácil de tratar”.

Concejo Municipal abordó el tema

Durante el último concejo municipal de Valparaíso se abordó el escenario de crisis del Cementerio N°3 de Playa Ancha. En la sesión, el alcalde Jorge Sharp informó a los concejales que dos funcionarios que formaron parte de la comisión evaluadora que en 2015 -bajo la administración del UDI, Jorge Castro- entregó la licitación del cementerio de Playa Ancha a la Sociedad Parque Playa Ancha, hoy trabajan ahí.

«Tanto Lincoln Parra Solis como Patricio Aguirre Veloso hoy trabajan, son funcionarios contratados por la empresa que se adjudicó la concesión», afirmó el jefe comunal, quien señaló que «claramente hay una situación bastante compleja y delicada».

En efecto, ambos aludidos aparecen como parte de la comisión evaluadora de la licitación, junto a Luis Olmos, perteneciente al círculo del ex alcalde Hernán Pinto (DC), y quien tampoco trabaja hoy en el municipio porteño.

Consultado al respecto, el concejal Iván Vuskovic (PC) confirmó a Radio Cooperativa Regiones que Aguirre es abogado, se desempeñaba como asesor jurídico municipal, redactó los convenios de licitación y fue desvinculado del municipio en 2016, cuando asumió la administración de Sharp. En tanto, Parra era el administrador del Cementerio N°3 y fue desvinculado hace tres meses.

Si bien Vuskovic reconoció que no hay ninguna normativa que regule el traspaso de funcionarios municipales al mundo privado, llamó a investigar: «Hay que averiguar, pero aquí lo principal es llegar a alguna fórmula, aunque sea cortando al empresario privado si no hay posibilidades de arreglar los términos en que hoy se está funcionando o buscar una solución que sea conveniente para todos».