Critican indicaciones presentadas por el Gobierno a proyecto que regula la transparencia de los actores de mercado

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), emplazó al Gobierno a retirar dos indicaciones que a su juicio son inadmisibles en el proyecto de ley que regula la transparencia y responsabilidad de los actores de mercado.

Según Núñez, establecer un “corralito” para limitar el cambio entre fondos de las AFP’s y ampliar dicho trámite a 30 días, escapa a las ideas matrices del proyecto presentado en el año 2015 por la ex Presidenta Michelle Bachelet para combatir la corrupción. La iniciativa se vota este miércoles desde las 15 horas en la mencionada instancia.

“Voy a solicitar, como presidente de la comisión de Hacienda y también en la Cámara, que se declaren inadmisibles esos dos artículos. Esto está fuera de las ideas matrices del proyecto, no tiene ninguna relación con la materia que estamos discutiendo y es una trampa legislativa que ha hecho el Gobierno para tratar de limitar, en este caso, el traspaso de los afiliados que quieren ver de alguna manera disminuir la pérdida de fondos que se produce con la crisis y con este juego de casino que hacen las AFP’s con los dineros de los trabajadores”, remarcó el legislador.

Por ello, Núñez adelantó que rechazará las polémicas indicaciones si no se declaran inadmisibles o si el Gobierno no las retira del proyecto: “La pregunta lógica es ¿qué tiene que ver algo que regula la afiliación del trabajador a las AFP’s con un proyecto de transparencia de los agentes privados en el mercado? No tienen nada que ver, por lo tanto, rechazaré estas indicaciones”, cerró el diputado.