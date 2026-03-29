Cuando el dolor se multa: el bullying no se resuelve con castigos

Por Arnaldo Canales Benítez

Hay algo incómodo en intentar ponerle precio al dolor. $3,5 millones, en este caso.

Esa es la multa que podrían enfrentar los apoderados de menores que ejercen bullying. Y aunque la medida busca enviar una señal clara —que la violencia no se tolera—, deja una pregunta que incomoda: ¿esto realmente cambia lo que pasa dentro de una sala de clases?

Porque el bullying no es solo una mala conducta que se corrige con castigo. Es, muchas veces, la expresión de algo más profundo. Detrás de un niño que agrede, suele haber otro que no sabe cómo manejar lo que siente. Un niño que no aprendió a poner en palabras la rabia o la frustración, o que crece en entornos donde la violencia —explícita o silenciosa— es parte de lo cotidiano. Eso no justifica el daño, pero sí nos obliga a entenderlo si queremos evitar que se repita.

Y al otro lado está quien lo vive.

El que deja de querer ir al colegio, el que se siente solo, expuesto, inseguro, el que empieza, poco a poco, a apagarse, ese daño no se mide en cifras, ni se repara con dinero.

Castigar a los padres puede parecer una respuesta firme, incluso necesaria en ciertos casos. Pero cuando la solución se limita a una multa, corremos el riesgo de simplificar una realidad que es mucho más compleja. No todas las familias cuentan con las mismas herramientas para enfrentar estas situaciones. Hay padres que no saben cómo intervenir, otros que están sobrepasados, otros que simplemente no tienen redes de apoyo.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿una sanción económica realmente enseña a educar mejor?

El riesgo es que, al instalar este tipo de medidas, terminemos quedándonos en la superficie. Que creamos que el problema está abordado porque existe un castigo, cuando en realidad el conflicto sigue intacto, solo que más silencioso.

Porque el bullying no desaparece con multas. Se transforma, se esconde, se desplaza.

Porque el bullying no desaparece con multas. Se transforma, se esconde, se desplaza.

A veces se vuelve más difícil de detectar. A veces cambia de espacio, de la sala de clases a las redes sociales. A veces simplemente se repite con otros nombres, pero con el mismo daño.

Si de verdad queremos enfrentarlo, necesitamos ir más allá. Apostar por la educación emocional desde edades tempranas, fortalecer a las comunidades escolares y, sobre todo, acompañar a las familias en lugar de solo exigirles. Porque criar también es aprender, y no todos parten desde el mismo lugar.

Al final, el bullying no habla solo de niños.

Habla de nosotros como adultos.

De cuánto estamos dispuestos a involucrarnos, a prevenir, a escuchar antes de que el daño ocurra. Porque sancionar puede ser necesario, pero nunca suficiente.

Y si algo debiera incomodarnos no es cuánto cuesta la multa, sino por qué seguimos llegando tarde.

El bullying no es solo “un niño malo” y “otro que sufre”. Es una dinámica que involucra a compañeros, adultos, familias y al sistema escolar completo.

¿Qué hacer frente al bullying?

Primero, dejar de verlo como un problema aislado. El bullying no es solo “un niño malo” y “otro que sufre”. Es una dinámica que involucra a compañeros, adultos, familias y al sistema escolar completo.

1. Escuchar a tiempo: La mayoría de los niños que sufren bullying no lo dicen de inmediato. Por miedo, vergüenza o porque sienten que no servirá de nada. Por eso, el rol de los adultos es clave: observar cambios, abrir espacios de conversación y, sobre todo, creerles. Minimizar el problema solo lo agrava.

2. Trabajar con quien agrede: El error más común es solo sancionar. Un niño que hace bullying necesita límites, sí, pero también acompañamiento. Entender qué hay detrás de esa conducta —rabia, frustración, abandono— es clave para que no se repita.

3. Involucrar a las familias: No desde la culpa, sino desde la corresponsabilidad. Muchas veces los padres no saben lo que ocurre o no tienen herramientas para abordarlo. El apoyo, la orientación y el trabajo conjunto con el colegio son mucho más efectivos que una sanción aislada.

4. Educación emocional desde temprano: Aprender a reconocer emociones, resolver conflictos y desarrollar empatía no debería ser opcional. Es prevención real. Un niño que sabe poner en palabras lo que siente, tiene menos probabilidades de expresarlo dañando a otros.

5. Fortalecer las comunidades escolares: Equipos de convivencia, psicólogos, protocolos claros y seguimiento real. No basta con reaccionar cuando ocurre un caso; se necesita trabajo constante.

El bullying no se soluciona con miedo a una multa: Se enfrenta con adultos presentes, comunidades que se hacen cargo y niños a los que se les enseña, de verdad a convivir.

Porque prevenir siempre será más difícil que castigar, pero también es lo único que realmente funciona.

Por Arnaldo Canales Benítez

Doctor en Pedagogía y Educación. Experto en Educación Emocional.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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