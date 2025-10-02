Cubrir un genocidio: Periodistas palestinos traen su testimonio a Chile

De acuerdo con cifras del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), hasta el 11 de agosto de 2025 Israel ha asesinado a 274 comunicadores en Gaza, 269 de ellos palestinos. Estos números reflejan un ataque sistemático destinado a silenciar el relato de las víctimas y borrar el registro de la masacre.

Cubrir un genocidio: Periodistas palestinos traen su testimonio a Chile
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Los periodistas palestinos provenientes de Gaza, Rakan S.I Abdelraham y Salah Eldeen Walid Mohamed Abbas, liderarán la charla “Cubrir un genocidio”, donde los reporteros compartirán en primera persona lo que significa ejercer el periodismo bajo bombardeos y condiciones extremas de censura y persecución, en medio del genocidio que enfrenta el pueblo palestino.

La actividad, patrocinada por el Foro Palestino, la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) y el Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán de la Universidad de Chile, junto al Colegio de Periodistas y el Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodismo, se llevará a cabo el jueves 9 de octubre a las 18:00 horas en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, con entrada abierta y gratuita.

De acuerdo con cifras del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), hasta el 11 de agosto de 2025 Israel ha asesinado a 274 comunicadores en Gaza, 269 de ellos palestinos. Estos números reflejan un ataque sistemático destinado a silenciar el relato de las víctimas y borrar el registro de la masacre.

La resistencia de la prensa palestina ha recibido reconocimiento internacional. En mayo de 2024, la UNESCO otorgó en Santiago de Chile el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano al Sindicato de Periodistas Palestinos, representado por su presidente Nasser Abu Baker, en nombre de todos los comunicadores que arriesgan su vida por informar.

Este encuentro en la Universidad de Chile busca reafirmar que asesinar periodistas es un crimen de guerra y que la memoria, la denuncia y la solidaridad internacional son fundamentales para enfrentar la violencia que pretende silenciar al pueblo palestino.

Convocan: Foro Palestino, Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) y Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán de la Universidad de Chile, Colegio de Periodistas y Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodistas.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Gaza: Ejército de Israel ha asesinado a 232 periodistas y trabajadores de medios desde el 7 de octubre de 2023

Hace 2 meses
El Ciudadano

Periodista palestina en Gaza dejó carta a su hijo de 13 años: “Quiero que reces por mí, no llores mi muerte”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Chile: Seis premios nacionales de Periodismo suscriben carta llamando a los medios a pronunciarse por asesinato de periodistas en Gaza

Hace 2 meses
El Ciudadano

Tras histórico reconocimiento del Estado Palestino por 11 países, comunidad en Chile exige acciones urgentes para detener el genocidio

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Fuerzas israelíes detienen a Nasser al-Lahham, periodista clave en la cobertura desde Gaza

Hace 3 meses
El Ciudadano

Comunidad Palestina de Chile publica obituario en Instagram de los asesinados en el genocidio en Gaza

Hace 1 mes
El Ciudadano

“No debes dejar a ningún niño vivo”: La escalofriante arenga de sionistas genocidas contra población palestina

Hace 1 mes
El Ciudadano

Canción por Palestina: Tema de Evelyn Cornejo se alza como grito global de solidaridad desde Chile

Hace 3 semanas
El Ciudadano

'Callar frente al genocidio en Palestina equivale a ser cómplices'

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano