Cuchillos largos en la derecha tras derrota en presidenciales: Desbordes cierra la puerta a Sichel en la coalición y carga contra Cubillos por «tantos años» que estuvo «dividiendo al sector»

Luego de la contundente derrota que sufrió la derecha en las elecciones presidenciales del pasado domingo, sus voceros comienzan a lanzar declaraciones unos en contra de otros y repartiendo culpas.

El ex presidente y candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que Sebastián Sichel “no tiene nada más que hacer” en la coalición oficialista.

Desbordes criticó el rol que tuvo el ex abanderado de Chile Podemos Más tras ser derrotado en la primera vuelta del 21 de noviembre y no plegarse de inmediato a la opción de José Antonio Kast, como sí lo hicieron todos los partidos del bloque de derecha.

“Los liderazgos de Chile Vamos no estuvieron todos, incluso algunos de los que dijeron ‘yo apoyo a Kast’ no movieron un dedo, no estuvieron en la calle”, dijo el también ex ministro en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

Ante ello, el periodista Sebastián Aguirre le preguntó sobre quienes, por ejemplo.

“Varios. Sebastián Sichel, por supuesto”, respondió.

“Postuló a ser el dirigente líder de nuestra coalición, pidió que los partidos lo aceptáramos, los partidos lo aceptamos sin ningún problema, ganó la primaria con apoyo de Renovación Nacional, de la UDI. Ganó bien la primaria, lo apoyamos todos después de eso, perdió la primera vuelta, salió en el cuarto lugar y uno dice ‘bueno, si se quiere quedar acá, si es liderazgo, tendrá que sumarse a lo que está haciendo y acordando con los partidos de Chile Vamos’”, explicó, citado por CNN.

Bajo ese punto, Desbordes continuó: “¿qué pasó con él? Se escondió, se desapareció. Por lo tanto, yo creo que mostró ahí que no le interesaba este proyecto colectivo, que era algo más personal y por lo tanto en mi opinión Sebastián Sichel no tiene nada más que hacer en nuestra coalición. Tenemos que seguir trabajando con los que de verdad quieren hacer la pega y que estamos dispuestos a seguir construyendo alternativas de centroderecha”.

Sobre el futuro de Chile Vamos, dijo que “no se transforma en una coalición de derecha extrema” por haber apoyado a Kast.

No obstante, afirmó que el pinochetista Kast será un líder importante dentro de a centroderecha, pero que no será el único.

Además, señaló que la posición política de Kast en el próximo bloque opositor «depende de él», y de «si vuelve a la postura del Partido Republicano original o si después de esta segunda vuelta decide tener una posición más amplia».

El liderazgo, señaló Desbordes, «no se designa a dedo. Uno no dice ‘yo soy el líder’ (…) Va a haber personas que les va a tocar un rol importante en oponerse firme a cosas que no sean las correctas y eso va a ir haciendo emerger liderazgos».

Al ser consultado sobre si la coalición tendrá una alianza con el Partido Republicano o si se enfocará en ir más hacia el sector del centro político. “Yo creo que eso es una definición de más adelante. Yo hoy día no me veo en una coalición con Republicanos, vamos a ver qué pasa después”, respondió.

Desbordes contra Cubillos: «Son tantos años que estuviste dividiendo el sector»

Tras estas fuertes declaraciones en contra de Sebastián Sichel, la convencional constituyente, Marcela Cubillos cargo contra Mario Desbordes.

Vemos a @desbordes al estilo de Pérez de Gasco “salgan de mi lago”. O de @danielstingo “salgan de mi constitución”. Ahora es “salgan de MI coalición”. https://t.co/PpXs9Lrmnf — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) December 21, 2021

Mediante su cuenta de Twitter, la exministra de Educación comparó el actuar del expresidenciable de RN con el “estilo de Pérez de Gasco ‘salgan de mi lago’” -haciendo alusión a Matías Pérez Cruz y la polémica en el Lago Ranco- y aseguró que “ahora es ‘salgan de MI coalición’”.

La respuesta de Desbordes vino posteriormente, también a través de Twitter, donde escribió: «Qué bueno, Marcela, que ahora estés en la lógica de unir. Son tantos años en que estuviste dividiendo al sector entre buenos y malos».

Q Bueno Marcela q ahora estés en la lógica de unir. Son tantos años en q estuviste dividiendo al sector entre buenos y malos. Lastima q en 1ra vuelta atacaste gratis a @joseantoniokast después del apoyo q él te dio en tu elección, pero eso es pasado. Sichel? El se marginó solo. https://t.co/eFj3Zwn5ZJ December 21, 2021

«Lástima que en primera vuelta atacaste gratis a José Antonio Kast, después del apoyo que él te dio en tu elección, pero eso es pasado», señaló.

Agregó que: “¿Sichel? El se marginó solo”.

Cabe recordar que las críticas de Desbordes a Sichel,tras los resultados de la elección y la contundente derrota de Kast y la derecha, no han sido las únicas. Durante este lunes, el presidente de RN, Francisco Chahuán reconoció que “RN se jugó concho una vez ganada la primaria por Sichel por su candidatura”, por lo que también le “habría gustado mucha más generosidad del candidato Sebastián Sichel” para la segunda vuelta presidencial.