Curanilahue: Mujer denuncia que funcionario de la Armada quebró sin motivos los vidrios de su vehículo

Vía Resumen

Este lunes se vivió un nuevo caso de violencia estatal ejercido por funcionarios de la Armada de Chile, esta vez, en la comuna de Curanilahue, en la provincia de Arauco (Región del Biobío).

La persona afectada, Paz Saavedra, señaló que los hechos ocurrieron en el centro de la comuna, cuando se encontraba en trayecto a su hogar, y se encontró con los militares controlando el tránsito vehicular.

En su relato, Saavedra indica que delante de su automóvil se encontraba un jeep, mientras los funcionarios de la Armada hacían señas para detener a los vehículos. Sin embargo, dice, no se lograba reconocer hacia quien iba dirigido el control, por lo que decidió adelantar al jeep.

En ese momento, cuenta, “se me tira el militar en toda la cara, me da con la pistola en el vidrio de piloto, y con el cargador de la pistola me da en la cara, ante lo cual yo llegué y seguí avanzando, no lo atropellé ni nada. Cuando él saca la mano yo sigo avanzando porque me dio miedo, y más adelante paré porque no iba bien”.

Una vez en su hogar, la mujer declara haber llamado a Carabineros para dar cuenta de los hechos e interponer la denuncia pertinente. En este contexto, se acercan al domicilio los funcionarios policiales junto a agentes de la Armada, entre los que se encontraba el indicado como responsable: el cabo 2do de la Armada, Víctor Eduardo Canipan Queupan.

Esto, debido a que los uniformados estaban en búsqueda del auto, debido a que el cargador del funcionario de la Armada cayó dentro del vehículo de la afectada. En este contexto, la mujer cuenta que al bajarse el militar, “me dice ¿dónde tenís mi cargador? Es lo único que le importaba a él”.

La afectada constató lesiones y realizó la denuncia pertinente, donde se le dio a conocer que existen registros audiovisuales del momento en el que se visualiza el actuar negligente del funcionario de la Armada, debido a la existencia en el lugar de cámaras de la Municipalidad de Curanilahue.