CUT ante ingreso del tercer retiro al TC: «Paralizar el país será la respuesta ante la indolencia del Gobierno»

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reiteró su llamado a huelga general para el 30 de abril frente al ingreso al Tribunal Constitucional del proyecto del tercer retiro de fondos previsionales, según anunció este martes el Gobierno mediante un punto de prensa emitido por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

“Es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación con este proyecto (del retiro del 10 %) que, nos asiste la convicción, atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas: la vejez”, dijo Ossa.

Ante las declaraciones emitidas desde La Moneda, la CUT, en un comunicado, expresó: «exigimos al Gobierno el retiro del requerimiento ante el TC por el tercer retiro del 10 %. Hemos sido trabajadores y trabajadoras, (los y) las que con nuestros ahorros hemos sostenido nuestra vida y la economía. Sin una autoridad que gobierne para las mayorías, no resulta tolerable que sea el propio presidente quien se interponga a los mecanismos que hemos debido construir para subsistir».

«Frente a este escenario, nuestro llamado hoy es claro, reafirmamos nuestro llamado a la huelga general para este 30 de abril, convocada por nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. Ante una autoridad que ha dejado de gobernar, no queda otro camino que la acción de fuerza de trabajadores y trabajadoras para enmendar el rumbo (…) Paralizar el país será la respuesta ante la indolencia del Gobierno», agregaron desde la organización.

Adicionalmente, instaron a los trabajadores y sindicatos a «sacar acuerdos de paro para este 30 de abril», haciendo hincapié en la situación sanitaria del país.

«Sabemos que no podemos exponernos al contagio. Con una pandemia aún en desarrollo no seremos nosotros los que comprometeremos la salud, vida e integridad de los trabajadores, pero no podemos quedar impávidos ante tanto abuso. Por eso, el 30 de abril debemos expresarnos de múltiples formas contra este Gobierno indolente (…) El presidente ha asumido un camino sin retorno, ha dejado de gobernar», señalaron.

La huelga fue convocada por primera vez el pasado 15 de abril, teniendo entre sus demandas contar con una Renta Básica de Emergencia de 500 mil pesos y congelar el precio de los alimentos, para que las cuarentenas puedan ser efectivas.

Respuesta al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura

Tras las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien en una entrevista radial, al ser consultado sobre el tercer retiro del 10 % de los fondos de las AFP que actualmente tramita el Senado, además de la entrega de bonos de ayuda estatales, dijo que éstos redundarían en un desincentivo al trabajo.

“Trabajo con cientos de personas y a la actividad agrícola (…) declarada esencial, (…) falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno. Se lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo, así lo explican. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para qué voy a salir a trabajar”, sostuvo el empresario, según recoge El Desconcierto.

La postura de Ariztía coincide con la del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, quien en una entrevista a El Mercurio manifestó no estar a favor del tercer retiro del 10 %.

“Creemos que es una mala idea, porque nos crea una situación de cierta dificultad para atraer personal a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores”, dijo Errázuriz.

En defensa de los trabajadores salió el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, a rechazar estas aseveraciones. «Me gustaría decirle al señor Ariztía que no es efectivo que la gente no llegue a trabajar por los bonos, que por lo demás son bonos que le llegan a muy poca gente, como ha quedado demostrado. La gente no está llegando a trabajar, señor Ariztía, porque tiene terror, porque tiene miedo a enfermarse y la gente trabajadora no tiene el sueldo ni la aseguradora ni las clínicas que atienden al señor Ariztía o al señor presidente de la Cámara Chilena de la Construcción«.

De esta manera, el vocero de la CUT, durante la jornada de este miércoles 21 de abril dejó claro que «la gente trabajadora tiene miedo y terror de enfermarse, porque anda en transporte público, porque viven en casas con seis, ocho, 10 o más personas. Cuando se enferma uno, en esas casas, se enferman todos».

Según el reporte de este miércoles, ofrecido por el Ministerio de Salud (Minsal), para las últimas 24 horas se reportaron 4.914 casos nuevos de COVID-19, que llevan la cifra de pacientes con el virus activo a 40.686, de un total de 1.141.403. A la fecha, 3.401 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales, 2.956 están con apoyo de ventilación mecánica.

Fuentes: El Mostrador/El Desconcierto/Minsal/La Tercera.