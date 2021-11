CUT llamó a votar por Boric: «La ultraderecha no será la que resuelva las raíces estructurales de las urgencias que nos aquejan»

Esta semana, la Central Unitaria de Trabajadores definió su posición de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el domingo 19 de diciembre.

A través de un comunicado, la organización sindical anunció que siendo parte del pueblo «vivimos los mismos temores, dolores y pesares. Pero no nos perdemos, la ultraderecha no será la que resuelva las raíces estructurales de las urgencias que nos aquejan. En países hermanos, estos gobiernos lo único que han logrado es profundizar los conflictos, han aumentado la criminalización, los niveles de desigualdad y pobreza y no han controlado la violencia ni el narcotráfico».

«Por eso, y por nuestro compromiso con Chile y su destino, es que, como CUT, hacemos un abierto llamado a los trabajadores y las trabajadoras de Chile a votar en esta segunda vuelta y a votar por Gabriel Boric», añadieron desde la Central.

En este punto, desde la entidad aclararon que su llamado a votar no es «por miedo, lo hacemos con convicción, pues estamos ciertos que solo será con mano firme, pero con capacidad de diálogo, que podremos garantizar la gobernabilidad que tanto se demanda».

«La pandemia ha dejado en evidencia que el mundo del trabajo y especialmente los trabajadores y trabajadoras, hemos sido los que hemos pagado los costos de la crisis. Tenemos incertidumbre sobre el futuro, se anuncia el fin de puestos de trabajo en el comercio, pese a las utilidades que tuvieron las empresas en plena crisis sanitaria, se termina el IFE, crece la informalidad y las mujeres hemos retrocedido 10 años en nuestra incorporación al mundo del trabajo», puntualizaron desde la CUT.

Por la defensa de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores de Chile, hacemos un abierto llamado a votar en esta segunda vuelta por @gabrielboric 🗳 #BoricPresidente pic.twitter.com/PKAdA3vX0c — CUT Chile (@Cutchile) November 26, 2021

Más apoyos del mundo del trabajo

En tanto, otro gremio que también llamó a su sector a votar por la candidatura de Gabriel Boric fue la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), quienes señalaron que el 19 de diciembre lo que se define «es una concepción de país, y la posibilidad de pavimentar o no un camino hacia un Chile más igualitario, de derechos sociales, sostenido por una nueva Constitución».

«Estamos ciertos que el proceso constituyente en marcha requiere un gobierno disponible para las transformaciones en curso y reconocemos que la candidatura de Gabriel Boric Font, y en general del mundo democrático, ha valorado y apoyado esta senda institucional de cambios», manifestaron en la Fenpruss.