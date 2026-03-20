«Da para pensar que es para echar tierra sobre una investigación que afecta a su sector»: Diputada Schneider pide explicaciones al gobierno por salida de Superintendente de Educación Superior

Tras conocerse la solicitud de renuncia emanada desde el gobierno de Kast al actual superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) cuestionó el tiempo y la forma en qué esta fue llevada, ya que se dio a solo horas de que la entidad fiscalizadora anunciara la formulación de cargos contra la Universidad San Sebastián por el escándalo de contrataciones y sueldos irregulares a figuras políticas, entre ellas, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Para la legisladora, «esto merece una explicación. Chile tiene que entender los argumentos de por qué se toma esta decisión, porque de lo contrario, da para pensar que es para echar tierra sobre una investigación que afecta a su sector, la derecha».

«Hago un llamado al Ministerio de Educación y al gobierno a explicitarle a la ciudadanía por qué tomó esta decisión», agregó la diputada Schneider, quien llamó también a no perder el foco en este tema, recordando que «a través de la USS se pagó sueldos muy superiores a los del mercado a políticos como Marcela Cubillos, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y el exfiscal Guerra, que quedó en prisión preventiva por otras investigaciones en su contra».

Schneider, además, ofició a la Superintendencia de Educación Superior para conocer todos los detalles y pasos que restan de la investigación respecto a este caso.

«La ciudadanía merece saber. Los recursos de la educación son para la educación y para nada más. Eso lo defenderemos siempre», concluyó la parlamentaria del Frente Amplio.

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