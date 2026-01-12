«Dan certeza del progreso del país»: Gobierno presentó web que reúne más de 1.000 avances concretos entre 2022 y 2026

Entre los principales logros mencionados se encuentran la reforma de pensiones, la creación del Ministerio de Seguridad, Copago cero en Salud, la implementación de Trenes para Chile y la red de buses eléctricos, la ley de las 40 horas, la ley "papito corazón", el aumento histórico del sueldo mínimo, el control de la inflación, el pago de la deuda histórica a los profesores y la reducción de la pobreza.

Autor: Absalón Opazo
El gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó este lunes el sitio web www.gob.cl/1000avances, plataforma donde se reúnen «avances concretos» alcanzados por la actual administración entre 2022 y 2026.

La iniciativa fue difundida en redes sociales por todas las cuentas oficiales de las distintas reparticiones, como ministerios, subsecretarias, delegaciones regionales y servicios, entre otras.

Desde la cuenta de la Presidencia, por ejemplo, destacaron que «Chile avanza con más de mil logros para las familias que dan certeza del progreso del país», mientras que el Ministerio de la Mujer invitó a la comunidad a conocer las iniciativas «que benefician directamente a las mujeres y sus familias».

Entre los principales logros mencionados se encuentran la reforma de pensiones, la creación del Ministerio de Seguridad, copago cero en Salud, la implementación de Trenes para Chile y la red de buses eléctricos, la ley de las 40 horas, la ley «papito corazón», el aumento histórico del sueldo mínimo, el control de la inflación, el pago de la deuda histórica a los profesores y la reducción de la pobreza.

Asimismo, se destacó que durante los últimos 2 inviernos se han registrado en el país cero muertes de niños y niñas por virus sincicial, «gracias a una política de prevención, vacunación y fortalecimiento de la red de salud infantil», se lee en el sitio web.

