Dan de baja a funcionario del Ejército tras denuncia de abusos a conscriptos en Aysén

Este fin de semana fueron encontrados por carabineros dos conscriptos del Ejército que decidieron fugarse del cuartel militar «Las Bandurrias», en Coyhaique, el pasado martes 3 de noviembre, por no poder soportar más los abusos recibidos dentro del recinto.

El teniente coronel del Destacamento Motorizado 14° de Coyhaique, Rodrigo Álvarez, detalló que ambos soldados fueron encontrados en el sector «recta Foitzick», con buena salud y «fueron licenciados del Servicio Militar para que vuelvan con sus padres a Santiago».

“Están bien, están contentos, están motivados. El día lunes juran a la Bandera; por lo tanto también estamos haciendo hartas cosas. Los mandos de la unidad están tomando contacto con los papás para informales que está todo bien y todo lo que sea investigaciones sigue su curso“,dijo.

Por su parte, la IV División del Ejército informó que dio de baja a un funcionario de la institución luego de que la investigación interna arrojara antecedentes que permiten presumir la existencia de malos tratos a los dos soldados conscriptos.

Asimismo, indicó que los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Militar para su investigación, y que se realizará un sumario para determinar la existencia de incumplimientos en el control al interior del recinto militar.

Según señaló el teniente coronel, Rodrigo Álvarez «En el orden de la investigación administrativa, hemos evidenciado que hay algunos antecedentes que nos permiten confirmar esta posibilidad que hubo un maltrato contra los soldados por parte de un hombre de la institución y es necesario comunicar que eso no es aceptable en el Ejército, por lo que se ha determinado la baja inmediata de ese funcionario de la institución. Eso está dispuesto desde este mismo momento».

El comandante del Destacamento Motorizado XIV Aysén no entregó antecedentes sobre el nombre y grado del funcionario dado de baja.

«No es posible para mi entregar esa información, es materia de la investigación, pero quiero recalcar que no vamos a aceptar ningún trato que no sea el que corresponde con los soldados y por eso se ha determinado la baja inmediata» precisó.

Huyendo del “Coliseo”

El padre de uno de los conscriptos afectados, Javier Castro, relató al medio Aysén Decide sobre los abusos que sufrió su hijo durante su paso por el cuartel.

«Él me ha dicho que era una infinidad de cosas, no era solamente un aporreo, hubo cosas que no corresponden. Mi hijo por eso optó por salir de ahí, buscando una forma de escapar de todo esto, del dolor, del maltrato de una especie de «Coliseo» que se formaba ahí» indicó el padre del joven.

Ese «Coliseo» que relata, aparentemente se trata de una seguidilla de abusos y vulneraciones que los superiores ejercían sistemáticamente sobre los recién llegados. Javier Castro relató que su hijo intentó denunciar los abusos en reiteradas ocasiones, donde acusa recibir golpes con varillas de cobre.

Incluso, denunció que su hijo recibió amenazas. ««Te vamos a encontrar» le decían, él dijo en muchas ocasiones que estaba mal, que lo ayudaran y recibió amenazas de muerte. Quizás esta persona que está dado de baja, quizás fue él quien lo amenazó», relata Javier Castro.

El hijo de Javier Castro llegó desde Santiago al Destacamento Motorizado 14° de Coyhaique en septiembre de este año con el objetivo de hacer una carrera militar. Ahora, según su padre, el joven sólo quiere volver a su casa y olvidar su paso por el Ejército.

«Me están entregando otro hijo distinto al que yo les entregué, un joven alegre, que quería pertenecer a la institución», aseguró, citado por El Desconcierto.