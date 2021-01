Daniel Jadue fichó al ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán para que lo represente en investigación por caso luminarias

Este fin de semana,el alcalde de Recoleta (PC), Daniel Jadue fue noticia luego de un reportaje publicado por La Tercera, en el que se planteó que el Ministerio Público solicitó el alza del secreto bancario del edil y su abogado, Ramón Sepúlveda, por la investigación penal en el denominado Caso Luminarias.

Según el artículo, Sepúlveda estaría relacionado con la recepción de boletas de honorarios falsas pagadas por Itelecom, la empresa que está en el foco de la polémica por licitaciones de luminarias en donde habría existido cohecho.

Jadue desmintió su vinculación y señaló que se busca enlodar su imagen con acusaciones de corrupción.

“Nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en ‘sospechas’ está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas“, manifestó Jadue a través de una publicación en Twitter.

“No tengo nada que ocultar. He abierto todas mis cuentas, no soy responsable de los pagos ni de las boletas que haga el que fue mi abogado”, aseguró en una entrevista concedida a CNN. “Será Ramón Sepúlveda e Itelecom los que tendrán que explicar esta relación, yo no tengo mucho que decir sobre ello”, agregó.

Jadue fichó al exfiscal nacional Sabas Chahuán para que asuma su defensa en la investigación.

Según La Tercera, el edil y Chahuán mantienen un nexo derivado de sus relaciones con la comunidad palestina.

Cabe destacar que los señalamientos en contra de Jadue surgen cuando el dirigente comunista lidera las preferencias de cara a las próximas elecciones presidenciales.