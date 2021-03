Daniel Jadue lidera preferencias presidenciales y dobla a Joaquín Lavín, revela encuesta Data Influye

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sigue llevando la delantera en las preferencias presidenciales de la encuesta Data Influye, de la consultora de opinión Tú Influyes.

De acuerdo al sondeo, cuando se preguntó ¿quién le gustaría que fuese la o el presidente de Chile el 2021? , el jefe comunal obtuvo 17,9% de las preferencias en menciones espontáneas , lo que supone un aumento de 1,2 puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior.

Con esta cifra duplica el porcentaje de las preferencias sobre el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín (UDI), quien bajó 1,8 puntos para obtener 8,4 %.

Más atrás quedaron Pamela Jiles con 6,1% (-1,4), Evelyn Matthei con 5,7% (+0,4), Sebastián Sichel con 5,4% (-2), José Antonio Kast con 4,4% (+0,5), y Paula Narváez, con 4,4% (-0,2).

Consultados sobre la participación en primarias presidenciales, un 30% de los encuestados aseguró que lo haría en el proceso para elegir a un postulante único del PC y el Frente Amplio (FA). El 25% lo haría en la elección de Chile Vamos y sólo un 12% en la primaria de los partidos de la ex Nueva Mayoría.

El estudio incluyó arrojó que en una eventual primaria en Chile Vamos que incluyera a Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Mario Desbordes e Igancio Briones, el actual Alcalde de Las Condes los superaría a todos con un 27%, seguido de la Alcaldesa de Providencia con un 22%.

En el sector ex Concertación se midió a Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado, Ximena Rincón, Paula Narvaéz y Marco Enríquez en una eventual primaria y el estudio arrojó que las y los votantes se inclinarían con un 41% por la ex ministra Narváez, seguida con un 23% por el ex ministro Muñoz.

En tanto en el mundo de la izquierda, el estudio midió en una eventual primaria del sector a Daniel Jadue, Pamela Jiles, Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Juan Ignacio Latorre y Jaime Mulet. El resultado dejó en primer lugar con un 62% al actual Alcalde de Recoleta y en un segundo lugar con un 29%, a la actual diputada Jiles.