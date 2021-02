Daniel Jadue sobre el Avifavir: “La derecha critica lo que no hay que criticar”

Este miércoles 3 de febrero, el alcalde de Recoleta (región de Santiago) al ser consultado por Radio ADN sobre las palabras del ministro Enrique Paris e incluso el Colegio Médico, dijo “me llama la atención que instituciones y personas que no tienen atribuciones para definir los medicamentos que se permite su circulación en Chile estén opinando desde sus trincheras (…) afortunadamente el ISP (Instituto de Salud Pública de Chile) es el único que puede dar la aprobación”.

Por otra parte, sobre la acción que pretenden hacer los diputados de la UDI (Unión Democrática Independiente) Juan Antonio Coloma y Gustavo Sanhueza, quienes buscan un sumario sanitario y una investigación penal de Fiscalía, Jadue dijo que “la derecha se ha mostrado en cuerpo entero, critica todo lo que hay que criticar y lo que no hay que criticar”.

“Están anunciando un sumario sanitario por algo que está aprobado por el ISP, me parece que no tiene ni siquiera un solo fundamento, no da ni siquiera para un mal chiste, yo creo que están muy preocupados, parece que están asustados”, aseguró.

Por su parte, el ISP entregó su respaldo a la decisión de distribuir Avifavir en Recoleta y en un comunicado explica que “el uso de este medicamento es controlado, es decir sólo se puede utilizar de manera clínica en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de la comuna de Recoleta”.

Adicionalmente, señaló que “no se vende en farmacias. El ISP lo autorizó excepcionalmente y estará fiscalizando el buen uso, así como también, una posible publicidad indebida”.

“Este medicamento no reemplaza las vacunas, ya que éstas son preventivas para la población, y en caso que una persona contraiga el COVID-19, la inmunización evita casos graves y reduce las hospitalizaciones”, añadió el comunicado.

